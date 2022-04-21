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ВСУ уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии в Попасной, - Данилов

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Киев, Четверг 21 апреля 2022 13:58
ВСУ уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии в Попасной, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии в Попасной (Луганской области). Всего Россия могла привлечь до 500 таких бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью серкетаря СНБО Алексея Данилова для "Радио НВ".

По его словам, в последнее время на фронте появляются ливийцы и сирийцы - так называемые наемники.

"У нас есть на сегодня фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области. Сложно сказать, какие они воины. У нас другие климатические условия. И война, должно быть, другая. Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели", - отметил Данилов.

Он добавил, что отряд был небольшим, примерно 20-25 человек. По его мнению, всего Россия могла привлечь на войну против Украины до 300-500 таких наемников.

Напомним, ранее Данилов заявил, что битва за Донбасс может быть не последней в российско-украинской войне.

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СНБО Попасная Алексей Данилов
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