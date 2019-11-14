Открытие рынка земли и Тимошенко в оппозиции: новости за 13 ноября

Коллаж РБК-Украина

Рада поддержала открытие рынка земли за основу, "Батькивщина" перешла в оппозицию, временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор дал показания в Конкгессе. Подробнее о том, что произошло в среду, 13 ноября- в материале РБК-Украина

Рада поддержала открытие рынка земли за основу

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов.

РБК-Украина разбиралось, что предлагает проект № 2178-10, который вызвал многочасовые дискуссии в парламенте.

"Батькивщина" перешла в оппозицию

Парламентская фракция партии "Батькивщина" после принятия Верховной радой закона о рынке земли в первом чтении перешла в оппозицию. Об этом заявила лидер фракции Юлия Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Тимошенко назвала сегодняшнее решение Рады "распродажей стратегических объектов, в том числе земли, и объявила о переходе в оппозицию по отношению к политике "Слуги народа".

Мазур вернулся в Украину

Задержанный в Польше украинский активист Игорь Мазур 13 ноября вернулся в Украину.

Ранее, 9 ноября,Мазура задержали в Польше по запросу Российской Федерации. РФ обвиняет активиста в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни.

ГБР допустили к секретным данным в рамках расследования захвата кораблей в Керченском проливе

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, исполненяя определения суда, предоставил доступ к Стратегическом плану применения Вооруженных сил Украины сотрудникам Государственного бюро расследований. Таким образом, следователи получат доступ к государственной тайне (ГБР).

Как сообщалось ранее, ГБР расследует действия руководства государства при направлении моряков в Керченский пролив, в результате чего их взяли в плен.

Суд арестовал еще двоих подозреваемых по делу хищения кредита Нацбанка

В среду, 13 ноября, суд избрал меры пресечения еще двоим подозреваемым в деле о хищении 1,2 млрд грн кредита, предоставленного Национальным банком Украины "VAB Банка". Для обоих подозреваемых определили размер залога.

Коломойский заявил о необходимости восстановления отношений между Украиной и РФ

Украинский олигарх Игорь Коломойский высказался за прекращение войны на Донбассе и восстановление отношений между Украиной и Россией. Об этом он заявив в интервью изданию The New York Times.

Коломойский считает, что США используют Украину в своих геополитических целях. По его словам, "восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины".

Тейлор рассказал о двух каналах внешней политики США по Украине

В США существовало два канала внешней политики в отношении Украины. Об этом заявил временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор во время открытых слушаний по делу об импичменте президента Америки Дональда Трампа, передает РБК-Украина.

Как отметил Тейлор, кроме официального канала внешней политики, в США действовал неофициальный канал, который не подчинялся Конгрессу.

Курс евро упал до минимума с января 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 18 копеек до 26,76 гривен за евро. Таким образом, курс евро снова упал снова ниже уровня 27 грн, на котором он находился в январе 2016 года.

Наводнение в Венеции: первые кадры смертельного стихийного бедствия

Венеция ушла под воду. Сильнейшее с 1966 года наводнение стало причиной того, что весь исторический центр итальянского города оказался под водой. В сети массово появляются фото и видео стихийного бедствия, в результате которого, по данным СМИ, погибли уже по меньшей мере два человека.