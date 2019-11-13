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Рада поддержала открытие рынка земли за основу

Новости » Политика     13.11.2019 - 15:22
Рада поддержала открытие рынка земли за основу
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парламент предварительно одобрил запуск рынка земли

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы приняли за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Документ зарегистрирован под № 2178-10.

Отметим, сегодня большинство фракций выступали против рассмотрения законопроекта о рынке земли. В частности, против него выступили "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". Фактически законопроект поддерживала только фракция "Слуга народа", хотя и ее представители сомневались, что голосов для принятия в первом чтении наберется достаточно.

Также в правящей фракции подчеркивали, что законопроект будет существенно изменен ко второму чтению. Предполагается, что в финальную версию внесут норму, согласно которой продажа земли иностранцам будет запрещена до всеукраинского референдума.

Кроме того, в "Слуге народа" предлагали переходный период для открытия рынка земли. Так, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что переходный период позволит подготовить Госгеокадастр к открытию рынка.

"Я выступаю за то, чтобы был определенный переходный период. Так, чтобы рынок земли не открывался сразу с какого-то числа полностью. А чтобы мы могли, с одной стороны, открывать его постепенно, а с другой - подготовиться", - заявил он.

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Новости Украины законопроектВерховная РадаРынок земли
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