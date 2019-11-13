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Мазур вернулся в Украину

Новости » Общество     13.11.2019 - 22:53
Мазур вернулся в Украину
Фото: Игорь Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

Мазура задержали в Польше по требованию РФ

Задержанный в Польше украинский активист Игорь Мазур 13 ноября вернулся в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы МВД Антона Геращенко в Facebook.

По его словам, это стало возможным, поскольку вечером в день задержания Украинское бюро Интерпола по поручению главы МВД Арсена Авакова предоставило пакет документов, которые свидетельствовали о злоупотреблении РФ своим правом обращений к этой организации.

"Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти - дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции - Игорь Мазур (Тополь) вернулся в Украину", - сообщил Геращенко.

Мазур вернулся в Украину

Напомним, вчера в МИД Украины заявили, что задержанного в Польше украинского активиста Игоря Мазура исключат из розыска Интерпола.

РБК-Украина писало, что 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации.

РФ обвиняет Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныАнтон Геращенко
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