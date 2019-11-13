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В США началось первое публичное слушание по импичменту Трампа

Новости » Политика     13.11.2019 - 18:11
В США началось первое публичное слушание по импичменту Трампа
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Тейлор и Кент будут отвечать, в частности, на вопрос о давлении на украинских политиков

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки начались первые открытые показания о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Сейчас докладывают глава дипмиссии США в Украине Уильям Тейлор и заместитель госсекретаря Джордж Кент, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что Тейлор и Кент будут отвечать, в частности, на вопрос о давлении на украинских политиков.

Слухання про імпічмент Трампа у Конгресі США

Слухання про імпічмент президента Трампа в Конгресі: доповідають очільник дипмісії США в Україні Вільям Тейлор і заступник держсекретаря Джордж Кент. Вони відповідатимуть, зокрема, на запитання про тиск на українських політиків

Опубліковано hromadske.ua Середа, 13 листопада 2019 р.

Ранее сообщалось, что в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

РБК-Украина писало, что процедуру импичмента президента США Дональда Трампа планируют завершить расследовать в Конгрессе до Рождества, 25 декабря. После завершения расследования в Конгрессе, вопрос импичмента Трампа будет рассматриваться в Сенате. В Палате представителей планируют, чтобы Сенат начал рассмотрение импичмента с начала 2020 года.

Кроме того, в США опубликовали стенограммы показаний ведущего эксперта по Украине Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и бывшего советника президента США Дональда Трампа по России Фионы Хилл в рамках процедуры импичмента Трампа. Стенограммы опубликованы на сайте Палаты представителей Конгресса США.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампимпичмент
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