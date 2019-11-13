В деле хищения 1,2 млрд гривен кредита Нацбанка объявили еще два подозрения

Иллюстративное фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Местонахождение этих лиц пока не установлено

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили фактическому владельцу и экс-председателю правления "VAB Банка" о подозрении в завладении 1,2 млрд грн кредита, предоставленного Национальным банком Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что поскольку местонахождение этих лиц пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществлено в порядке, определенном ст.135, 278 УПК Украины (направлено почтой и вручено жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых).

"Таким образом, круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом, предоставленным НБУ, возрос до 10: восьми лицам, среди которых действующие и бывшие должностные лица НБУ, ПАО "VAB Банка" и ряда частных компаний, аффилированных с собственниками "VAB Банка" о подозрении сообщено 11-12 ноября", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в октябре 2014 года "VAB Банк" обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества, который впоследствии получил.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн несмотря на 1,8 млрд грн, заявленных "VAB Банком". Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствие всех необходимых документов, служебные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита сроком на два года. Кредит не вернули.

Ранее сообщалось, что к реализации с завладение средств НБУ могут быть причастны более 15 человек.

РБК-Украина писало, что Высший антикоррупционный суд Украины арестовал на два месяца бывшего директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Аллу Шульгу в деле о хищении 1,2 млрд гривен кредита Нацбанка.