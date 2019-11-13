Рада предварительно одобрила запуск рынка земли: что изменится

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Законопроект позволяет продавать землю иностранным компаниям с 2024

Верховная рада Украины на пленарном заседании 13 ноября в первом чтении поддержала законопроект о запуске рынка земли. РБК-Украина разбиралось, что предлагает проект № 2178-10, который вызвал многочасовые дискуссии в парламенте.

Кто сможет купить землю

Одобренный за основу законопроект предлагает изменить статью 130 Земельного кодекса, которая регулирует, кто может быть владельцем земли в Украине. В частности, право собственности смогут получить граждане Украины, украинские компании, территориальные общины и государство.

При этом иностранцы и лица без гражданства смогут приобретать право собственности на землю в порядке наследства, но в течение года обязаны будут продать ее. Отметим, ожидается, что ко второму чтению этот пункт будет существенно изменен, и иностранцы смогут приобретать землю, только если данное решение поддержат на референдуме.

В действующей редакции покупателями земли могут быть только граждане Украины с сельскохозяйственным образованием или опытом работы в этой сфере, а также те, кто занимается ведением товарного производства. Также такое право есть у компаний, уставными документами которых предусмотрено ведение сельскохозяйственного производства.

Сколько земли можно будет купить?

Совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина или компании, с учетом связанных лиц или юридических лиц, будет следующей:

в пределах одной объединенной территориальной общины - не должна превышать 35% земель такой общины;

в пределах одной области или Автономной Республики Крым - не должна превышать 8% земель такого региона;

не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

При этом арендатор будет иметь преимущественное право на покупку участка при условии, что он платит цену, по которой он продается. А в случае продажи на аукционе - если его предложение равно предложению, которое является наибольшим из предложенных.

Землю можно будет купить в рассрочку

В рассрочку сроком до пяти лет смогут купить землю те, кому принадлежит право постоянного пользования и право пожизненного наследуемого владения участками, а также арендаторы, которые получили землю путем переоформления права постоянного пользования. Рассрочка платежа будет рассчитываться по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков.

Ограничения для иностранцев

Также до 1 января 2024 года запрещается покупка земли компаниям, бенефициарами которых являются иностранцы или лица без гражданства. Ограничения распространяются на участки государственной и коммунальной собственности, а также частные участки и паи, предназначенные для ведения товарного и личного крестьянского хозяйства.

При этом данные ограничения не распространяются в случае покупки участков, которые используются на правах аренды, эмфитевзиса, при условии, если:

с момента госрегистрации юридического лица - приобретателя права собственности прошло не менее 3 лет;

право аренды, эмфитевзис возникло до вступления в силу настоящего пункта.

Фигуранты санкционных списков не смогут приобрести землю

Законопроект предлагает также внести изменения в закон "О санкциях". В частности, виды санкций дополнятся запретом на приобретение в собственность земельных участков. Это означает, что физические или юридические лица, которые находятся под санкциями, не смогут получить украинскую землю.

Нотариусов обяжут проверять покупателей на соответствие требованиям Земельного кодекса

Предполагается, что при оформлении сделки о купле-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения нотариус обязан будет проверять соблюдение предусмотренных Земельным кодексом требований к покупателям. Нотариус сможет использовать данные Реестра прав на недвижимое имущество, Земельного кадастра, Реестра актов гражданского состояния граждан и Реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований для установления совокупной площади участков в собственности заявителя и связанных лиц.