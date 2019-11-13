Рада предварительно одобрила запуск рынка земли: что изменится

Законопроект позволяет продавать землю иностранным компаниям с 2024
Верховная рада Украины на пленарном заседании 13 ноября в первом чтении поддержала законопроект о запуске рынка земли. РБК-Украина разбиралось, что предлагает проект № 2178-10, который вызвал многочасовые дискуссии в парламенте.
Одобренный за основу законопроект предлагает изменить статью 130 Земельного кодекса, которая регулирует, кто может быть владельцем земли в Украине. В частности, право собственности смогут получить граждане Украины, украинские компании, территориальные общины и государство.
При этом иностранцы и лица без гражданства смогут приобретать право собственности на землю в порядке наследства, но в течение года обязаны будут продать ее. Отметим, ожидается, что ко второму чтению этот пункт будет существенно изменен, и иностранцы смогут приобретать землю, только если данное решение поддержат на референдуме.
В действующей редакции покупателями земли могут быть только граждане Украины с сельскохозяйственным образованием или опытом работы в этой сфере, а также те, кто занимается ведением товарного производства. Также такое право есть у компаний, уставными документами которых предусмотрено ведение сельскохозяйственного производства.
Совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина или компании, с учетом связанных лиц или юридических лиц, будет следующей:
При этом арендатор будет иметь преимущественное право на покупку участка при условии, что он платит цену, по которой он продается. А в случае продажи на аукционе - если его предложение равно предложению, которое является наибольшим из предложенных.
В рассрочку сроком до пяти лет смогут купить землю те, кому принадлежит право постоянного пользования и право пожизненного наследуемого владения участками, а также арендаторы, которые получили землю путем переоформления права постоянного пользования. Рассрочка платежа будет рассчитываться по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков.
Также до 1 января 2024 года запрещается покупка земли компаниям, бенефициарами которых являются иностранцы или лица без гражданства. Ограничения распространяются на участки государственной и коммунальной собственности, а также частные участки и паи, предназначенные для ведения товарного и личного крестьянского хозяйства.
При этом данные ограничения не распространяются в случае покупки участков, которые используются на правах аренды, эмфитевзиса, при условии, если:
Законопроект предлагает также внести изменения в закон "О санкциях". В частности, виды санкций дополнятся запретом на приобретение в собственность земельных участков. Это означает, что физические или юридические лица, которые находятся под санкциями, не смогут получить украинскую землю.
Предполагается, что при оформлении сделки о купле-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения нотариус обязан будет проверять соблюдение предусмотренных Земельным кодексом требований к покупателям. Нотариус сможет использовать данные Реестра прав на недвижимое имущество, Земельного кадастра, Реестра актов гражданского состояния граждан и Реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований для установления совокупной площади участков в собственности заявителя и связанных лиц.