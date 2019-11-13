Тейлор рассказал о двух каналах внешней политики США по Украине

Фото: Уильям Тейлор (УНИАН)

На расследовании в отношении Байдена настаивал неофициальный канал внешней политики США

В США существовало два канала внешней политики в отношении Украины. Об этом заявил временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор во время открытых слушаний по делу об импичменте президента Америки Дональда Трампа, передает РБК-Украина.

Как отметил Тейлор, кроме официального канала внешней политики, в США действовал неофициальный канал, который не подчинялся Конгрессу.

"Было два канала внешней политики в отношении Украины: официальный и неофициальный. Я принадлежал к официальному каналу и вел основную часть усилий США по содействию противодействия коррупции в Украине. В том числе, к этому каналу принадлежал Джордж Кент и работники госдепартамента. Этот канал отвечает за артикулирование официальной внешней политики по Украине. Он имеет прочную двухпартийной поддержку Украины. В то же время я узнал о неофициальном канале политики США в отношении Украины, который не подчинялся Конгрессу, к которому принадлежали Курт Уолкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд, Майк Помпео, Рик Пери, Мик Малвейни и Руди Джулиани", - сказал Тейлор.

Политик сообщил, что неофициальный канал настаивал на возобновлении расследования в Украине дела, в отношении семьи Байденов.

"Когда я прибыл в Киев оба этих канала вроде служили одной цели - укреплению отношений США и Украины. Но чем дальше, тем больше я узнавал, что неофициальный канал отклонялся от этой идеи. Оба канала пытались ускорить встречу Трампа и Зеленского в Белом доме, но Уолкер и Сондленд сообщили мне, что президент хотел услышать перед встречей от Зеленского какие-то заявления, непонятно какие в то время. Позже Сондленд сказал мне, что Зеленский должен сказать, что он не препятствует каким-то расследованием. Сондленд сказал, что он не хотел, чтобы обычные участники американо-украинских телефонных переговоров были включены в ближайший разговор. Сондленд также хотел убедиться, что не будет осуществляться стенограмма разговора. После этого Уолкер сообщил мне о встрече с Зеленским 2 июля в Торонто. Он сказал, что Зеленский должен сделать заявление относительно верховенства права и о необходимости расследовать что-то и я не понял тогда что это было", - отметил Тейлор.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что, по словам Тейлора, сдерживание российской агрессии в Украине является национальным интересом США.