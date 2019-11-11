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ГБР расследует действия руководства страны при направлении моряков в Керченский пролив

Новости » Политика     11.11.2019 - 15:35
ГБР расследует действия руководства страны при направлении моряков в Керченский пролив
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

В ГБР нет ни одного уголовного производства относительно действий самих моряков

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует действия руководства страны при направлении моряков в Керченский пролив, в результате чего их взяли в плен. Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

Труба заявил, что в ГБР нет ни одного уголовного производства относительно действий самих моряков во время пересечения Керченского пролива.

"Опровергая: мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения", - написал он.

ГБР расследует действия руководства страны при направлении моряков в Керченский пролив

Напомним, ранее ГБР изъяло документацию и проводит их экспертизу в рамках расследования уголовного производства о захвате украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Кроме того, Печерский районный суд Киева в деле о захвате украинских моряков в Керченском проливе предоставил Госбюро расследований доступ к указом предыдущего президента Петра Порошенко, в том числе секретных.

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