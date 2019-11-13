ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд арестовал еще двоих подозреваемых по делу хищения кредита Нацбанка

Новости » Политика     13.11.2019 - 22:43
Суд арестовал еще двоих подозреваемых по делу хищения кредита Нацбанка
Иллюстративное фото (gp.gov.ua)

Для обоих подозреваемых определили размер залога

В среду, 13 ноября, суд избрал меры пресечения еще двоим подозреваемым в деле о хищении 1,2 млрд грн кредита, предоставленного Национальным банком Украины "VAB Банка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что меру пресечения в виде содержания под стражей с 384,2 тыс. гривен залога избрали директору компании, которая осуществляла оценку недвижимости и которая связана с владельцами "VAB Банка".

Кроме того, арест с альтернативой внесения залога в размере 576,3 тыс. гривен суд назначил для основателя фирмы, связанной с владельцами "VAB Банка".

Как известно, следствие установило, что в октябре 2014 года "VAB Банк" обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн несмотря 1,8 млрд грн, заявленных "VAB Банком". Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствие всех необходимых документов, служебные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита сроком на два года. Кредит не вернули.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения члену совета Национального банка Украины Николаю Каленскому

РБК-Украина писало, что детективы НАБУ сообщили фактическому владельцу и экс-председателю правления "VAB Банка" о подозрении в завладении 1,2 млрд грн кредита Нацбанка. Количество подозреваемых увеличилось до 10.

ВАКС завтра изберет меру пресечения экс-заместителю главы НБУ Суд арестовал экс-главу департамента Нацбанка
Новости Украины САПНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь