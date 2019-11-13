Суд арестовал еще двоих подозреваемых по делу хищения кредита Нацбанка

Иллюстративное фото (gp.gov.ua)

Для обоих подозреваемых определили размер залога

В среду, 13 ноября, суд избрал меры пресечения еще двоим подозреваемым в деле о хищении 1,2 млрд грн кредита, предоставленного Национальным банком Украины "VAB Банка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что меру пресечения в виде содержания под стражей с 384,2 тыс. гривен залога избрали директору компании, которая осуществляла оценку недвижимости и которая связана с владельцами "VAB Банка".

Кроме того, арест с альтернативой внесения залога в размере 576,3 тыс. гривен суд назначил для основателя фирмы, связанной с владельцами "VAB Банка".

Как известно, следствие установило, что в октябре 2014 года "VAB Банк" обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн несмотря 1,8 млрд грн, заявленных "VAB Банком". Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствие всех необходимых документов, служебные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита сроком на два года. Кредит не вернули.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения члену совета Национального банка Украины Николаю Каленскому

РБК-Украина писало, что детективы НАБУ сообщили фактическому владельцу и экс-председателю правления "VAB Банка" о подозрении в завладении 1,2 млрд грн кредита Нацбанка. Количество подозреваемых увеличилось до 10.