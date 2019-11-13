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Курс евро упал до минимума с января 2016 года

Новости » Финансы     13.11.2019 - 18:02
Курс евро упал до минимума с января 2016 года
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Единая европейская валюта стоит дешевле 27 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 18 копеек до 26,76 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 ноября установлен на таком уровне: 2676,1736 гривен за 100 евро (-18,3042 грн).

При этом курс евро на 13 ноября составляет 2694,4778 гривен за 100 евро.

Курс евро упал до минимума с января 2016 года

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро снова упал ниже уровня 27 грн. А ниже курс был только 24 января 2016 года (2671,1526 грн/евро).

Курс евро упал до минимума с января 2016 года

www.bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 13 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим снизился на 13 копеек до 27,03 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,63 (26,78 - 12 ноября), продажи - 27,03 (27,16 - 12 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 26,92 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,89 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,31 гривен за доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 ноября установлен на таком уровне: 2431,5588 гривен за 100 долларов (-14,6308 гривен).

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