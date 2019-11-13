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ГБР допустили к секретным данным в рамках расследования захвата в Керченском проливе

Новости » Политика     13.11.2019 - 13:58
ГБР допустили к секретным данным в рамках расследования захвата в Керченском проливе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следователи получат доступ к государственной тайне

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, исполненяя определения суда, предоставил доступ к Стратегическом плану применения Вооруженных сил Украины сотрудникам Государственного бюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины в Facebook.

Отмечается, что Генштаб разработал постановление Печерского районного суда города Киева о предоставлении доступа к Стратегическом плану применения ВС Украины.

"Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к Плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранении перед государством", - говорится в сообщении.

ГБР допустили к секретным данным в рамках расследования захвата в Керченском проливе

Ранее РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований (ГБР) расследует действия руководства государства при направлении моряков в Керченский пролив, в результате чего их взяли в плен.

Напомним, ГБР изъяло документацию и проводит их экспертизу в рамках расследования уголовного производства о захвате украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Новости Украины Керченский мостГБР
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