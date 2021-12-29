"Омикрон" в Киеве, дело Порошенко, взрыв в больнице на Прикарпатье: новости за 28 декабря

На Прикарпатье произошел взрыв в больнице, в Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон", в Печерском суде заявили об отсутствии ходатайства о мере пресечения в отношении экс-президента Петра Порошенко. Подробнее о том, что произошло во вторник, 28 декабря - в материале РБК-Украина.

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На Прикарпатье произошел взрыв в больнице. Есть жертвы

В Ивано-Франковской области во вторник, 28 декабря, произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Жертвами взрыва, по предварительным данным, стали два человека.

Взрыв произошел в одной из палат реанимационного отделения больницы. Спасатели отметили, что оба погибших - это пациенты больницы.

Против бывшего замглавы МВД Гогилашвили возбудили два дела

Государственное бюро расследований возбудило два уголовных дела в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Его уволили из МВД после скандала с полицейскими в зоне проведения ООС.

Первое дело касается возможного совершения Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в МВД. Второе дело касается возможного превышения служебных полномочий бывшим заместителем министра во время пересечения блокпоста в Донецкой области.

Зеленский ввел санкции против двух новых каналов окружения Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов. Это каналы "Первый независимый" и UkrLive.

Зеленский своим указом ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против трех компаний: Медиахолдинг "Новости"; "Тайм Медиа"; "Телепростир".

Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения

Печерский районный суд Киева не получал ходатайства правоохранительных органов о мере пресечения в отношении народного депутата Петра Порошенко. По состоянию на 12:30 вторника ходатайство в суд передано не было. Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.

Ранее источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что 24 декабря Офис генерального прокурора согласовал ходатайство в суд о применении к Порошенко меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд гривен.

До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январь

Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в январе 2022 года. Однако большинство поставщиков по-прежнему отказываются от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует до 30 апреля 2022 года.

Месячные цены, которые компании предлагают на январь, достигают 60 гривен за кубометр.

Верховный суд РФ ликвидировал "Мемориал": в чем обвиняют организацию

Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал". Организация с 1987 года занималась исследованиями репрессий в СССР и восстановлением памяти об их жертвах.

Представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров утверждал, что организация несет общественную угрозу, "спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства". За это, по мнению Жафярова, "кто-то платит".

"Антонов" создал первый самолет нового поколения для украинского войска: фото и характеристка

Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало первый военно-транспортный самолет Ан-178-100Р №001, который предназначен для проведения летных сертификационных испытаний. Самолет нового поколения был создан на базе современных мировых информационных технологий, и передан ВСУ.

Подробности и фото – в материале РБК-Украина.

Илья Кива на росТВ отметился скандальным высказыванием о слиянии Украины и России в одну страну (видео)

Народный депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива снова оскандалился пророссийским заявлением. Он заявил, что Украина должна быть частью единого союзного государства с Российской Федерацией. Такое заявление Кива сделал в эфире российского пропагандистского политического токшоу на телеканале "Россия 1".

Кива заявил, что "Россия через восемь лет пришла забрать то, что принадлежит ей".

Сбой в работе транспорта, ДТП, нет света и отопления: последствия циклона в Украине

В Украину зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снегопады. В ряде городов резко ухудшилась погода.

Что происходило в городах - в материале РБК-Украина.