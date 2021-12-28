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"Антонов" создал первый самолет нового поколения для украинского войска: фото и характеристка

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 19:20
"Антонов" создал первый самолет нового поколения для украинского войска: фото и характеристка Коллаж РБК-Украина: Воздушные Силы ВСУ получили от "Антонова" самолет нового поколения
Автор: Владимир Костырин

Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало первый военно-транспортный самолет Ан-178-100Р №001, который предназначен для проведения летных сертификационных испытаний. Самолет нового поколения был создан на базе современных мировых информационных технологий, и передан ВСУ.

Об этом 28 декабря передали на сайте "Укроборонпрома".

Ан-178-100Р №001 оснащен сотнями электронных вычислителей, которые позволяют интегрировать все системы и датчики, автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление.

Воздушный военный транспортник Ан-178 может использоваться для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

В программе создания Ан-178-100Р принимали участие более 30 украинских предприятий, освоивших изготовление 177 комплектующих изделий. Кроме того, в оборудовании самолета задействованы также иностранные поставщики из Европы, США, Канады.

&quot;Антонов&quot; создал первый самолет нового поколения для украинского войска: фото и характеристка

Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р от ГП "Антонов" (фото: armyinform.com.ua)

"При реализации программы Ан-178-100Р проведен большой объем работ по обеспечению качественно нового уровня всех систем самолета, в частности гидравлической системы, систем управления самолетом, электроснабжения, кондиционирования воздуха и т.д", - говорится в публикации.

В мероприятиях по случаю завершения строительства и передачи на испытания самолета приняли участие профильные члены правительства и высшее военное руководство страны.

&quot;Антонов&quot; создал первый самолет нового поколения для украинского войска: фото и характеристка

Украинские Воздушные Силы получили от "Антонова" самолет нового поколения Ан-178-100Р (фото: ukroboronprom.com.ua)

Как подчеркнул командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук, наши ВС "долгих тридцать лет ждали первого борта для украинского войска".

"И приятно, что это будет самолет украинского производства - Ан-178", - добавил он.

ГП "Антонов" получил заказ от государства на строительство трех самолетов.

&quot;Антонов&quot; создал первый самолет нового поколения для украинского войска: фото и характеристка

Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р для ВСУ (фото: ukroboronprom.com.ua)

Характеристики Ан-178-100Р

В конструкцию самолета внесены изменения с целью обеспечения функции десантирования людей и грузов, а также выполнения других задач Минобороны.

Самолет Ан-178-100Р предназначен для:

  • перевозки людей (общим количеством до 100 человек);
  • перевозки спецсредств, техники и других материальных средств и грузов;
  • десантирования специальной техники и парашютистов;
  • медицинской эвакуации раненых и пострадавших;

Основные объекты десантирования самолета Ан-178-100Р:

  • парашютисты в количестве до 86 человек;
  • грузы в контейнерах А-22;
  • грузы на платформах V/88”.

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"Антонов" получил госзаказ на производство трех самолетов Ан-178-100Р для ВСУ (фото: ukroboronprom.com.ua)

Ранее сообщалось, что "Антонов" построит для украинских спасателей противопожарный самолет АН-32П.

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