"Антонов" создал первый самолет нового поколения для украинского войска: фото и характеристка
Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало первый военно-транспортный самолет Ан-178-100Р №001, который предназначен для проведения летных сертификационных испытаний. Самолет нового поколения был создан на базе современных мировых информационных технологий, и передан ВСУ.
Об этом 28 декабря передали на сайте "Укроборонпрома".
Ан-178-100Р №001 оснащен сотнями электронных вычислителей, которые позволяют интегрировать все системы и датчики, автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление.
Воздушный военный транспортник Ан-178 может использоваться для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.
В программе создания Ан-178-100Р принимали участие более 30 украинских предприятий, освоивших изготовление 177 комплектующих изделий. Кроме того, в оборудовании самолета задействованы также иностранные поставщики из Европы, США, Канады.
Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р от ГП "Антонов" (фото: armyinform.com.ua)
"При реализации программы Ан-178-100Р проведен большой объем работ по обеспечению качественно нового уровня всех систем самолета, в частности гидравлической системы, систем управления самолетом, электроснабжения, кондиционирования воздуха и т.д", - говорится в публикации.
В мероприятиях по случаю завершения строительства и передачи на испытания самолета приняли участие профильные члены правительства и высшее военное руководство страны.
Украинские Воздушные Силы получили от "Антонова" самолет нового поколения Ан-178-100Р (фото: ukroboronprom.com.ua)
Как подчеркнул командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук, наши ВС "долгих тридцать лет ждали первого борта для украинского войска".
"И приятно, что это будет самолет украинского производства - Ан-178", - добавил он.
ГП "Антонов" получил заказ от государства на строительство трех самолетов.
Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р для ВСУ (фото: ukroboronprom.com.ua)
Характеристики Ан-178-100Р
В конструкцию самолета внесены изменения с целью обеспечения функции десантирования людей и грузов, а также выполнения других задач Минобороны.
Самолет Ан-178-100Р предназначен для:
- перевозки людей (общим количеством до 100 человек);
- перевозки спецсредств, техники и других материальных средств и грузов;
- десантирования специальной техники и парашютистов;
- медицинской эвакуации раненых и пострадавших;
Основные объекты десантирования самолета Ан-178-100Р:
- парашютисты в количестве до 86 человек;
- грузы в контейнерах А-22;
- грузы на платформах V/88”.
"Антонов" получил госзаказ на производство трех самолетов Ан-178-100Р для ВСУ (фото: ukroboronprom.com.ua)
Ранее сообщалось, что "Антонов" построит для украинских спасателей противопожарный самолет АН-32П.