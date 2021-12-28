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Против бывшего замглавы МВД Гогилашвили возбудили два дела

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Вторник 28 декабря 2021 18:48
Против бывшего замглавы МВД Гогилашвили возбудили два дела Фото: Александр Гогилашвили, экс-замглавы МВД (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственное бюро расследований возбудило два уголовных дела в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Его уволили из МВД после скандала с полицейскими в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Первое дело касается возможного совершения Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в МВД. По этому делу уже ведется досудебное расследование.

Второе дело касается возможного превышения служебных полномочий бывшим заместителем министра во время пересечения блокпоста в Донецкой области. Там и произошел скандал между Гогилашвили и правоохранителями.

Что этому предшествовало

В начале декабря в сети появилось видео, на котором Гогилашвили скандалит с полицейскими на блокпосту в зоне проведения ООС. В то время замминистра возмутился тем, что правоохранители остановили его автомобиль и хотели проверить документы. Гогилашвили в ходе ссоры оскорблял правоохранителей и угрожал последствиями.

После публикации этого видео Гогилашвили отстранили от должности, а вскоре вообще уволили из МВД. Позже в сети появилось еще одно видео с Гогилашвили, на котором он также скандалит с полицейскими, но уже в Киеве.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, что произошло между Гогилашвили и правоохранителями в зоне ООС.

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Министерство внутренних дел Украины ГБР
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