Против бывшего замглавы МВД Гогилашвили возбудили два дела

Государственное бюро расследований возбудило два уголовных дела в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили . Его уволили из МВД после скандала с полицейскими в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР .

Первое дело касается возможного совершения Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в МВД. По этому делу уже ведется досудебное расследование.

Второе дело касается возможного превышения служебных полномочий бывшим заместителем министра во время пересечения блокпоста в Донецкой области. Там и произошел скандал между Гогилашвили и правоохранителями.

Что этому предшествовало

В начале декабря в сети появилось видео, на котором Гогилашвили скандалит с полицейскими на блокпосту в зоне проведения ООС. В то время замминистра возмутился тем, что правоохранители остановили его автомобиль и хотели проверить документы. Гогилашвили в ходе ссоры оскорблял правоохранителей и угрожал последствиями.

После публикации этого видео Гогилашвили отстранили от должности, а вскоре вообще уволили из МВД. Позже в сети появилось еще одно видео с Гогилашвили, на котором он также скандалит с полицейскими, но уже в Киеве.