"Омікрон" в Києві, справа Порошенка, вибух у лікарні на Прикарпатті: новини за 28 грудня
На Прикарпатті стався вибух у лікарні, в Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон", у Печерському суді заявили про відсутність клопотання щодо запобіжного заходу щодо екс-президента Петра Порошенка. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 28 грудня – в матеріалі РБК-Україна.
Напруженість на кордоні: останні новини
- Росія і США 10 січня проведуть переговори. Зокрема вони будуть присвячені питанню щодо ситуації навколо України та контролю над озброєннями.
- Росія у грудні збільшила поставки бойової техніки та озброєння на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях. Окупанти перевозили пальне, бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати.
- В Росії заявили про готовність застосувати збройні сили за кордоном для "захисту своїх громадян" у разі нападу на них. Однак, кажуть, що Росія нібито не має наміру ініціювати військову операцію проти України.
- Над Україною пролетіли два літаки-розвідники Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів. Вони стежили за військами Росії біля кордонів України.
- Скандальний і одіозний політик з РФ Володимир Жириновський вкотре відзначився своїми висловлюваннями щодо України. Зараз він закликає до бомбардувань країни в новорічну ніч, 31 грудня.
Коронавірус в Україні та в світі: останні новини
- В Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Мешканці мають дотримуватися карантинних правил, які діють у столиці.
- Волинська та Запорізька області виходять з "червоної" зони карантину. Вони покинуть її опівночі 30 грудня.
- У Франції за добу підтвердили 179 807 нових випадків коронавірусу. Це найбільше число випадків з початку пандемії.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль знаходиться всього за декілька кроків від "бурі зараження" COVID-19 в небачених раніше масштабах. Однак уряд зараз працює над тим, щоб уникнути в країні локдауну.
- Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок, 28 грудня. При цьому паливо торгуються поблизу місячного максимуму попереднього дня в надії, що штам коронавірусу "Омікрон" матиме обмежений вплив на попит на паливо.
На Прикарпатті стався вибух в лікарні. Є жертви
В Івано-Франківській області сьогодні стався вибух у Косівській центральній районній лікарні. Жертвами вибуху, за попередніми даними, стали дві людини.
Вибух стався в одній з палат реанімаційного відділення лікарні. Рятувальники зазначили, що обидві загиблі людини - це пацієнти лікарні.
Проти колишнього заступника глави МВС Гогілашвілі порушили дві справи
Державне бюро розслідувань порушило дві кримінальні справи стосовно колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Його звільнили з МВС після скандалу з поліцейськими в зоні проведення ООС.
Перша справа стосується можливого вчинення Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в МВС. Друга справа стосується можливого перевищення службових повноважень колишнім заступником міністра під час перетину блокпоста в Донецькій області.
Зеленський увів санкції проти двох нових каналів оточення Медведчука
Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти двох українських телеканалів. Це канали "Перший незалежний" та UkrLive.
Зеленський своїм указом ввів рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження санкцій проти трьох компаній: Медіахолдинг "Новини"; "Тайм Медіа"; "Телепростір".
Справа Порошенка: Печерський суд не отримував клопотання про запобіжний захід
Печерський районний суд Києва не отримував клопотання правоохоронних органів про запобіжний захід щодо народного депутата Петра Порошенка. Станом на 12:30 вівторка клопотання до суду передано не було. Про це РБК-Україна сказав прес-секретар суду Віталій Чергавий.
Раніше джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що 24 грудня Офіс генерального прокурора погодив клопотання до суду про застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд гривень.
До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили тарифи на січень
Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в січні 2022 року. Однак більшість постачальників як і раніше відмовляються від місячних планів, залишивши тільки річну пропозицію, яка діє до 30 Квітня 2022 року.
Місячні ціни, які компанії пропонують на січень, досягають 60 гривень за кубометр.
Верховний суд РФ ліквідував "Меморіал": у чому звинувачують організацію
Верховний суд Росії ліквідував міжнародне історико-просвітницьке, благодійне та правозахисне товариство "Меморіал". Організація з 1987 року займалася дослідженнями репресій в СРСР і відновленням пам'яті про їх жертви.
Представник Генпрокуратури Олексій Жафяров стверджував, що організація несе суспільну загрозу, "спекулює на темі політичних репресій, спотворює історичну пам'ять, в тому числі про Велику Вітчизняну війну, і створює брехливий образ СРСР як терористичної держави". За це, на думку Жафярова, "хтось платить".
"Антонов" створив перший літак нового покоління для українського війська: фото і характеристка
Держпідприємство "Антонов" продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р №001, який призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань. Літак нового покоління був створений на базі сучасних світових інформаційних технологій, і переданий ЗСУ.
Подробиці та фото – в матеріалі РБК-Україна.
Ілля Кива на росТВ відзначився скандальним висловлюванням про злиття України та Росії в одну країну (відео)
Народний депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива знову оскандалився проросійською заявою. Він заявив, що Україна нібито має бути частиною єдиної союзної держави із Російською Федерацією. Таку заяву Кива зробив в ефірі російського пропагандистського політичного токшоу на телеканалі "Росія 1".
Кива заявив, що "Росія через вісім років прийшла забрати те, що належить їй".
Збій у роботі транспорту, ДТП, немає світла та опалення: наслідки циклону в Україні
В Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину і снігопади. У ряді міст різко погіршилася погода.
Що відбувалося в містах - в матеріалі РБК-Україна.