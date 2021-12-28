ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения

Новина українською →
Киев, Вторник 28 декабря 2021 13:16
Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения Фото: пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Печерский районный суд Киева не получал ходатайства правоохранительных органов о мере пресечения в отношении народного депутата Петра Порошенко. По состоянию на 12:30 вторника ходатайство в суд передано не было.

Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.

"В базе (суда, - ред.) информации о поступлении такого ходатайства нет", - сообщил он.

Ранее источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что 24 декабря Офис генерального прокурора согласовал ходатайство в суд о применении к Порошенко меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд гривен.

Кроме того, источник сообщил, что 24 декабря Печерский суд дал разрешение на задержание Порошенко для доставки на судебное заседание. Пресс-секретарь отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Потому что это закрытое судебное заседание, это тайна досудебного расследования и пусть эти вопросы разглашает следователь, так как он руководит этими процессами", - объяснил Чергавый.

Напомним, правоохранители объявили Порошенко подозрение в государственной измене по делу о контрабанде угля из ОРДЛО. В результате реализации незаконной схемы, по данным правоохранителей, террористы из "Л/ДНР" были профинансированы на 200 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
Кулеба исключает любое "давление" на Украину: не надо даже пытаться это сделать
Кулеба исключает любое "давление" на Украину: не надо даже пытаться это сделать
DAILY
Дмитрий Кулеба: "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика