Зеленский ввел санкции против двух новых каналов окружения Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов. Это каналы "Первый независимый" и UkrLive.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.
Зеленский своим указом ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против трех компаний:
- Медиахолдинг "Новости";
- "Тайм Медиа";
- "Телепростир".
Эти компании владеют такими телеканалами, как ZIK, NewsOne, "112 Украина", "Первый независимый" и UkrLive. Эти телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.
Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Санкции были введены на 5 лет.
В начале года Зеленский ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". После этого журналисты этих телеканалов перешли на новосозданный канал "Первый независимый", обойдя таким образом санкции.
Напомним, также в Украине введены санкции против издания "Страна" и агентства "Шарий.NET".