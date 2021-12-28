ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский ввел санкции против двух новых каналов окружения Медведчука

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 21:54
Зеленский ввел санкции против двух новых каналов окружения Медведчука Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов. Это каналы "Первый независимый" и UkrLive.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

Зеленский своим указом ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против трех компаний:

  • Медиахолдинг "Новости";
  • "Тайм Медиа";
  • "Телепростир".

Эти компании владеют такими телеканалами, как ZIK, NewsOne, "112 Украина", "Первый независимый" и UkrLive. Эти телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Санкции были введены на 5 лет.

В начале года Зеленский ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". После этого журналисты этих телеканалов перешли на новосозданный канал "Первый независимый", обойдя таким образом санкции.

Напомним, также в Украине введены санкции против издания "Страна" и агентства "Шарий.NET".

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук Владимир Зеленский Нестор Шуфрич Санкции
NEWS
Зеленский ввел санкции против двух новых каналов окружения Медведчука
Зеленский ввел санкции против двух новых каналов окружения Медведчука
DAILY
Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа