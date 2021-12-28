Нефть дорожает из-за снижения опасений из-за штамма "Омикрон"

Цены на нефть продолжили рост во вторник, 28 декабря. При этом топливо торгуются вблизи месячного максимума предыдущего дня в надежде, что штамм коронавируса "Омикрон" окажет ограниченное влияние на спрос на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,1%, до 78,67 долларов за баррель. Нефть WTI поднялась на 0,2%, до 75,74 долларов за баррель, дорожая пятую сессию подряд.

"Беспокойство по поводу Omicron во всем мире ослабевает, что вызывает некоторый оптимизм в отношении спроса... Ожидается, что цены будут торговаться с положительным уклоном", - сказал Абхишек Чаухан, глава отдела сырьевых товаров Swastika Investmart Ltd.

Как заявил в понедельник министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, в стане не будет новых ограничений на COVID-19 до конца 2021 года, поскольку правительство ожидает дополнительных доказательств того, сможет ли служба здравоохранения справиться с высокими показателями инфицирования.

Тем не менее, потенциал роста цен остался ограниченным после того, как в воскресенье авиалинии США отменили более 1300 рейсов, поскольку COVID-19 сократил количество доступных экипажей, а нескольким круизным лайнерам пришлось отменить остановки.

В этом году цены на нефть выросли примерно на 50%, чему способствовало восстановление спроса и сокращение предложения Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками (ОПЕК+).

"Объемы невелики из-за праздников, и рынки уже переварили опасения по поводу Omicron. Таким образом, основное внимание будет уделено встрече ОПЕК+ 4 января", - сказал Аджай Кедиа, директор Kedia Commodities.

Инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ 4 января, на которой альянс решит, продолжать ли в феврале запланированное увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в день.



