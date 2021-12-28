До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январь

Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в январе 2022 года. Однако большинство поставщиков по-прежнему отказываются от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует до 30 апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайтах компаний.

Месячные цены, которые компании предлагают на декабрь, достигают 60 гривен за кубометр. "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 57,5 гривен за кубометр, (в декабре и ноябре 2021 года - 38,35 гривен, в октябре - 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

Однако на рынке есть более выгодные предложения. В частности, "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на декабрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится большая часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Годовые тарифные планы остаются значительно выгоднее. Базовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.