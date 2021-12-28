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До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январь

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Украина, Вторник 28 декабря 2021 12:02
До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январь Фото: цены на газ в январе 2022 выросли до 60 гривен за кубометр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в январе 2022 года. Однако большинство поставщиков по-прежнему отказываются от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует до 30 апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайтах компаний.

Месячные цены, которые компании предлагают на декабрь, достигают 60 гривен за кубометр. "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 57,5 гривен за кубометр, (в декабре и ноябре 2021 года - 38,35 гривен, в октябре - 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

Однако на рынке есть более выгодные предложения. В частности, "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на декабрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится большая часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Годовые тарифные планы остаются значительно выгоднее. Базовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.

Как сообщало РБК-Украина, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше. Поставщики не имеют права повышать эти тарифы до мая 2022 года.

Государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" продает "Нафтогаз" создал балансирующую группу и в ее рамках предлагает поставщикам на оптовом рынке для потребностей населения газ по 7,42 гривен/кубометр. Такая цена была сформирована еще весной 2021 года.

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