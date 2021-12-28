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Поставки техники и вооружения увеличились. РФ продолжает оснащать боевиков на Донбассе

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Киев, Вторник 28 декабря 2021 12:50
Поставки техники и вооружения увеличились. РФ продолжает оснащать боевиков на Донбассе Фото: Россия увеличила поставки боевой техники и вооружения на Донбасс (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия в декабре увеличила поставки боевой техники и вооружения на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях. Оккупанты перевозили горючее, боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Министерства обороны Украины.

Также для скрытого снабжения имущества военного назначения оккупанты использовали так называемые "гуманитарные конвои".

По данным разведки, Россией значительно увеличена поставка в соединения и части оккупационных войск боевых бронированных машин, как новых, так и восстановленных или модернизированных на российских ремонтных предприятиях.

Кроме того, в подразделения противника для комплектования должностей по отдельным военным специальностям, в первую очередь разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, направляются кадровые российские военнослужащие и наемники-граждане РФ.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина с западными партнерами работает над дипломатическим сдерживанием дальнейшей агрессии РФ.

Отметим, Россия заявила о готовности применить армию за рубежом для "защиты своих граждан".

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