Белый дом назвал дату переговоров с Россией по ситуации вокруг Украины

Россия и США 10 января проведут переговоры. В частности они будут посвящены вопросу по ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

"США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января", - сообщили агентству в Белом доме.

Напомним, Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.

Как заявляли в российском МИДе, предложенные Москвой "гарантии" это не блеф и не ультиматум.

В воскресенье сообщалось, что Джо Байден подписал военный бюджет США на 2022 год. Он составил 768 млрд долларов. При этом в него включены 300 млн долларов на военную помощь Украине.

До этого замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что НАТО якобы готовится к вооруженному конфликту с Россией.