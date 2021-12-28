Россия заявила о готовности применить армию за рубежом для "защиты своих граждан"

В России заявили о готовности применить вооруженные силы за рубежом для "защиты своих граждан" в случае нападения на них. Однако, говорят, что Россия якобы не намерена инициировать военную операцию против Украины.

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его интервью " Интерфакс ".

По его словам, Россия якобы не вынашивает планов "по собственной воле" осуществлять военную операцию в отношении Украины. Вместе с тем, отметил, как нагнетается ситуация вокруг Донбасса, "как Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем".

"После того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом", - заметил Косачев.

По его словам, одним из оснований, по которым ВС РФ могут оперативно использоваться за рубежом, является "защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них".