Два самолета-разведчика США пролетели над Украиной. Следят за войсками РФ, - Forbes

В понедельник, 27 декабря, над Украиной пролетели два самолета-разведчика Военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Они следили за войсками России у границ Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Полет двух самолетов, в котором участвовали наземный самолет наблюдения E-8C и самолет разведки RC-135V, является одной из первых миссий, в которой ВВС США открыто совершили полет в воздушном пространстве Украины.

Пролет американских самолетов-разведчиков произошел через девять месяцев после того, как Россия нарастила потенциальные силы вторжения вдоль границы с Украиной.

Эти силы, включающие около 100 тысяч военнослужащих, 1200 танков и десятки специализированных транспортных средств, несколько уменьшились в последние дни, так как 10 тысяч военнослужащих завершили то, что российские официальные лица охарактеризовали как давно запланированные учения и вернулись на свои базы.

Но более чем достаточно российских сил остаются на позициях для нападения.