Олимпиада-2022: итоги дня 10 февраля и медальный зачет

Шестой день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 10 февраля разыграли восемь комплектов наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина .

Американец Нейтан Чан получил "золото" в мужских соревнованиях по фигурному катанию. В финале он опередил Юму Кагияму и Шому Умо (оба – Япония). Украинец Иван Шмуратко упал во время выступления и финишировал последним.

В женском сноуборде золотая награда тоже досталась представительнице США. В дисциплине хафпайп больше всех баллов набрала Хлоя Ким (94 пункта). "Серебро" досталось Керальт Кастельет из Испании (90,25 балла), а бронзовая медаль – Томити Сене (Япония).

Олимпийским чемпионом в горнолыжном спорте стал Иоганнес Штрольц из Австрии. В комбинации он одолел норвежца Александера Омодта Кильде и Джеймса Кроуфорда из Канады. Украинец Иван Ковбаснюк – 14-й.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг триумфовала в гонке классическим стилем. Финка Кертту Нисканен в драматической заочной борьбе проиграла ей всего 0,4 секунды. Третьей стала еще одна представительница Финляндии – Криста Пярмякоски (+31,5).

Мужской финал в сноубордкроссе завершился победой Алессандро Хеммерле (Австрия). Серебряная награда досталась канадцу Элиоту Грондену. В свою очередь "бронза" в активе Омара Визинтина (Италия).

Сборная Соединенных Штатов "взяла золотые награды в командном турнире по фристайлу. Американцы в лыжной акробатике превзошли команды Китая и сборную Канады.

Второе "золото" на Играх в Пекине завоевала нидерландка Ирэн Схаутен. Конькобежка выиграла финальный забег на 5000 м с новым олимпийским рекордом. Второй стала Изабель Вейдеманн (Канада), третьей – Мартина Сабликова из Чехии.

Наконец смешанную эстафету в санном спорте выиграла Германия. Команда в составе Натали Гайзенбергер, Иоганнеса Людвига и дуэта Тобиас Вендль/Тобиас Арльт победила австрийцев и сборную Латвии. Украинская четверка заняла 11-е место.

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 10 февраля: