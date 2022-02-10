Олимпиада-2022: австриец Хэммерле завоевал золотую награду в сноуборд-кроссе
Фото: Алессандро Хэммерле (olympics.com)
На Олимпиаде прошел мужской финал в сноуборд-кроссе.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В финале соревновались четыре спортсмена. Итальянец, канадец и два австрийца боролись за медали.
В итоге один австриец выиграл золото, а другой остался без награды. "Серебро" у канадского сноубордиста, а итальянцу досталась "бронза"
Медалисты в мужском сноуборд-кроссе:
"золото" – Алессандро Хеммерле (Австрия)
"серебро" – Элиот Гронден (Канада)
"бронза" – Омар Визинтин (Италия)
Напомним, что норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу в гонке классическим стилем.