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Олимпиада-2022: австриец Хэммерле завоевал золотую награду в сноуборд-кроссе

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Пекин, Четверг 10 февраля 2022 14:00
Олимпиада-2022: австриец Хэммерле завоевал золотую награду в сноуборд-кроссе Фото: Алессандро Хэммерле (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде прошел мужской финал в сноуборд-кроссе.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финале соревновались четыре спортсмена. Итальянец, канадец и два австрийца боролись за медали.

В итоге один австриец выиграл золото, а другой остался без награды. "Серебро" у канадского сноубордиста, а итальянцу досталась "бронза"

Медалисты в мужском сноуборд-кроссе:

"золото" – Алессандро Хеммерле (Австрия)

"серебро" – Элиот Гронден (Канада)

"бронза" – Омар Визинтин (Италия)

Напомним, что норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу в гонке классическим стилем.

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