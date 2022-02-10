ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Олімпіада-2022: підсумки дня 10 лютого та медальний залік

Новость на русском →
Пекін, Четвер 10 лютого 2022 18:37
Олімпіада-2022: підсумки дня 10 лютого та медальний залік Фото: Тереза Йогауг – дворазова чемпіонка Ігор в Пекіні (VG)
Автор: Антон Федорців

Шостий день змагань на зимовій Олімпіаді в Пекіні завершився. 10 лютого розіграли вісім комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Американець Нейтан Чан здобув "золото" в чоловічих змаганнях з фігурного катання. У фіналі він випередив Юму Кагіяму та Шому Умо (обидва – Японія). Українець Іван Шмуратко впав під час виступу та фінішував останнім.

У жіночому сноуборді золота нагорода теж дісталася представниці США. У дисципліні хафпайп найбільше балів набрала Хлоя Кім (94 пункти). "Срібло" дісталося Керальт Кастельєт з Іспанії (90,25 бала), а бронзова медаль – Томіті Сені (Японія).

Олімпійським чемпіоном у гірськолижному спорті став Йоганнес Штрольц з Австрії. У комбінації він здолав норвежця Александера Омодта Кільде та Джеймса Кроуфорда з Канади. Українець Іван Ковбаснюк – 14-й.

Норвезька лижниця Тереза Йогауг тріумфувала в гонці класичним стилем. Фінка Кертту Нісканен в драматичній заочній боротьбі програла їй лише 0,4 секунди. Третьою стала ще одна представниця Фінляндії – Кріста Пярмякоскі (+31,5).

Чоловічий фінал у сноубордкросі завершився перемогою Алессандро Хеммерле (Австрія). Срібна нагорода дісталася канадцю Еліоту Грондену. Натомість "бронза" в активі Омара Візінтіна (Італія).

Збірна Сполучених Штатів "взяла" золоті нагороди в командному турнірі з фрістайлу. Американці в лижній акробатиці перевершили команди Китаю та збірну Канади.

Друге "золото" на Іграх в Пекіні здобула нідерландка Ірен Схаутен. Ковзанярка виграла фінальний забіг на 5000 м із новим олімпійським рекордом. Другою стала Ізабель Вейдеманн (Канада), третьою – Мартіна Саблікова з Чехії.

Нарешті змішану естафету в санному спорті виграла Німеччина. Команда в складі Наталі Гайзенбергер, Йоганнеса Людвіга та дуету Тобіас Вендль/Тобіас Арльт перемогла австрійців і збірну Латвії. Українська четвірка посіла 11-те місце.

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 10 лютого:

Олімпіада-2022: підсумки дня 10 лютого та медальний залік

Раніше на зимовій Олімпіаді-2022 офіційно підтвердилася перша позитивна проба на допінг. Окрім того, з'ясувалися подробиці можливого порушення антидопінгових правил командою ОКР.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Олимпиада 2022
Медальний залік України
Медальний залік України
Розклад змагань
Розклад змагань
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог