Олімпіада-2022: підсумки дня 10 лютого та медальний залік

Шостий день змагань на зимовій Олімпіаді в Пекіні завершився. 10 лютого розіграли вісім комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна .

Американець Нейтан Чан здобув "золото" в чоловічих змаганнях з фігурного катання. У фіналі він випередив Юму Кагіяму та Шому Умо (обидва – Японія). Українець Іван Шмуратко впав під час виступу та фінішував останнім.

У жіночому сноуборді золота нагорода теж дісталася представниці США. У дисципліні хафпайп найбільше балів набрала Хлоя Кім (94 пункти). "Срібло" дісталося Керальт Кастельєт з Іспанії (90,25 бала), а бронзова медаль – Томіті Сені (Японія).

Олімпійським чемпіоном у гірськолижному спорті став Йоганнес Штрольц з Австрії. У комбінації він здолав норвежця Александера Омодта Кільде та Джеймса Кроуфорда з Канади. Українець Іван Ковбаснюк – 14-й.

Норвезька лижниця Тереза Йогауг тріумфувала в гонці класичним стилем. Фінка Кертту Нісканен в драматичній заочній боротьбі програла їй лише 0,4 секунди. Третьою стала ще одна представниця Фінляндії – Кріста Пярмякоскі (+31,5).

Чоловічий фінал у сноубордкросі завершився перемогою Алессандро Хеммерле (Австрія). Срібна нагорода дісталася канадцю Еліоту Грондену. Натомість "бронза" в активі Омара Візінтіна (Італія).

Збірна Сполучених Штатів "взяла" золоті нагороди в командному турнірі з фрістайлу. Американці в лижній акробатиці перевершили команди Китаю та збірну Канади.

Друге "золото" на Іграх в Пекіні здобула нідерландка Ірен Схаутен. Ковзанярка виграла фінальний забіг на 5000 м із новим олімпійським рекордом. Другою стала Ізабель Вейдеманн (Канада), третьою – Мартіна Саблікова з Чехії.

Нарешті змішану естафету в санному спорті виграла Німеччина. Команда в складі Наталі Гайзенбергер, Йоганнеса Людвіга та дуету Тобіас Вендль/Тобіас Арльт перемогла австрійців і збірну Латвії. Українська четвірка посіла 11-те місце.

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 10 лютого: