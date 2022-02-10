Олимпийские игры-2022: американская сноубордистка выиграла золотую награду в хафпайпе
Фото: Хлоя Ким (olympics.com)
Состоялись женские соревнования по сноубордингу в дисциплине хафпайп.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В финале приняло участие 12 спортсменок. Которые представляли семь стран, больше всего было китаянок – три сноубордистки.
Наибольшее количество баллов набрала американка Хлоя Ким, ставшая олимпийской чемпионкой в хафпайпе на вторых Играх подряд.
Медали в хафпайпе выиграли:
"золото" – Хлоя Ким (США) – 94 балла
"серебро" – Керальт Кастельет (Испания) – 90,25 баллов
"бронза" – Томмита Сена (Япония) – 88,25 баллов
Напомним, что американец Нейтан Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию.