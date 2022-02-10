Лыжница Йохауг принесла сборной Норвегии очередное "золото" зимней Олимпиады

На старт лыжной гонки вышло 98 спортсменок, среди них три украинки.

Лучшей из наших стала Марина Анцыбор, финишировавшая на 58-й позиции. Виктория Олех стала 76-й, а Валентина Каминская – 79-я.

Быстрее всех дистанцию в 10 км преодолела норвежка Тереза Йохауг. Для которой это уже вторая золотая награда Игр в Пекине. А вообще у Терезы теперь пять олимпийских медалей, три из которых золотые.

Результаты гонки классическим стилем: