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Лыжница Йохауг принесла сборной Норвегии очередное "золото" зимней Олимпиады

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Пекин, Четверг 10 февраля 2022 13:23
Лыжница Йохауг принесла сборной Норвегии очередное "золото" зимней Олимпиады Фото: Тереза Йохауг (Getty Images)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх состоялась женская лыжная гонка классическим стилем.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На старт лыжной гонки вышло 98 спортсменок, среди них три украинки.

Лучшей из наших стала Марина Анцыбор, финишировавшая на 58-й позиции. Виктория Олех стала 76-й, а Валентина Каминская – 79-я.

Быстрее всех дистанцию в 10 км преодолела норвежка Тереза Йохауг. Для которой это уже вторая золотая награда Игр в Пекине. А вообще у Терезы теперь пять олимпийских медалей, три из которых золотые.

Результаты гонки классическим стилем:

  1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 28:06,3
  2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 28:06,7
  3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 28:37,8

Напомним, что австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц победил в комбинации.

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