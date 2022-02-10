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Команда США завоевала олимпийское "золото" в лыжной акробатике

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Пекин, Четверг 10 февраля 2022 15:23
Команда США завоевала олимпийское "золото" в лыжной акробатике Фото: команда США в лыжной акробатике (Olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде прошел финал среди фристайлистов в лыжной акробатике.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Из восьми команд, которые должны соревноваться в командном турнире на старт вышло только шесть. Казахстан и Украина не смогли принять участие из-за коронавируса у спортсменов.

После первой попытки выбыли из соревнований две команды – Беларусь и ОКС.

В финале выступили Китай, США, Швейцария и Канада.

Олимпийское золото выиграла команда США. "Серебро" завоевала сборная Китая, а "бронзу" - Канада.

Результаты в командном турнире по лыжной акробатике:

  1. США (Кристофер Лиллис, Эшли Колдвелл, Джастин Шенефельд) – 338,34 балла
  2. Китай (Сюй Ментао, Ци Гуанпу, Цзя Цзунян) – 324,22 балла
  3. Канада (Мэрион Тено, Льюис Ирвинг, Миха Фонтейн) – 290,98 балла

Напомним, что австриец Хэммерле получил золотую награду в сноуборд-кроссе.

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