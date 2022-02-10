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Россия снова попалась на допинге: что известно о скандале на зимней Олимпиаде-2022

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Пекин, Четверг 10 февраля 2022 09:15
Россия снова попалась на допинге: что известно о скандале на зимней Олимпиаде-2022 Фото: Камила Валиева – "источник" новых проблем ОКР (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийский комитет России снова испытывает проблемы с допинг-тестами. Россияне всерьез рискуют потерять командное "золото" в фигурном катании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games.

После завершения командных соревнований в фигурном катании, где победителем стала команда ОКР, не провели церемонию награждения. Позже выяснилось, что причиной переноса стала проблемная допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой.

По данным тамошней прессы, сомнительный тест спортсменка сдала еще в декабре. Анализ показал наличие в организме Валиевой запрещенного препарата в небольшой дозе.

Первые слухи связали положительный тест с употреблением марихуаны. Впоследствии заместитель генпродюсера телеканала "Матч ТВ" Василий Конов заявил, что в пробе был обнаружен триметазидин.

Это вещество является составной частью препаратов для лечения проблем с сердцем. Теоретически триметазидин не влияет на улучшение спортивных результатов. Тем не менее, он входит в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Особенность истории Валиевой кроется в основах Антидопингового кодекса. Его нормы предусматривают, что личность нарушителя не может быть раскрыта до его 16-летию. Фигуристке в данный момент 15 лет.

"Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета", – заявила ТАСС пресс-атташе российской федерации фигурного катания Ольга Ермолина.

Скорее всего, Валиева будет отстранена, а ОКР потеряет золотые награды в командных соревнованиях по фигурному катанию. Тогда победителем станет сборная США, "серебро" перейдет Японии, а бронзовые медали достанутся Канаде.

Кстати, определилось расписание выступлений украинцев 10 февраля на зимней Олимпиаде. Также ранее подвели итоги 9 февраля на Играх в Пекине.

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