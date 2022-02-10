ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Олимпиада: организаторы официально подтвердили первый положительный допинг-тест

Новина українською →
Пекин, Четверг 10 февраля 2022 14:54
Олимпиада: организаторы официально подтвердили первый положительный допинг-тест Фото: Хуссейн Савех-Шемшаки (Getty Images)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх в Пекине официально подтвердили первый положительный допинг-тест у участника Игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) официально сообщило, что на Олимпиаде-2022 в Пекине зафиксирован первый положительный допинг-тест.

В допинг-пробе иранского горнолыжника Хуссейна Савех-Шемшаки обнаружен метаболит дегидрометил-тестостерона.

Савех-Шемшаки был флагоносцем Ирана на открытии Олимпийских игр.

Для 36-летнего иранца это третья олимпиада в карьере.

Напомним, что 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед