Нидерландская конькобежка Схаутен с рекордом выиграла вторую золотую награду на Олимпиаде
Фото: Ирэн Схаутен (Olympics.com)
В конькобежном спорте состоялся финальный забег среди женщин на 5000 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В финале приняло участие 12 конькобежек. Они представляли 10 сборных.
Победу одержала нидерландка Ирэн Схаутен, установившая олимпийский рекорд. На этих Олимпийских играх Схаутен уже одержала победу на дистанции в 3000 метров.
Призеры женского забега на 5000 м:
"золото" – Ирэн Схаутен (Нидерланды) – 6:43,51
"серебро" – Изабель Вейдеманн (Канада) – 6:48,18
"бронза" – Мартина Сабликова (Чехия) – 6:50,09
Напомним, что команда США завоевала олимпийское "золото" в лыжной акробатике.