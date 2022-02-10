ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нидерландская конькобежка Схаутен с рекордом выиграла вторую золотую награду на Олимпиаде

Новина українською →
Пекин, Четверг 10 февраля 2022 16:00
Нидерландская конькобежка Схаутен с рекордом выиграла вторую золотую награду на Олимпиаде Фото: Ирэн Схаутен (Olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

В конькобежном спорте состоялся финальный забег среди женщин на 5000 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финале приняло участие 12 конькобежек. Они представляли 10 сборных.

Победу одержала нидерландка Ирэн Схаутен, установившая олимпийский рекорд. На этих Олимпийских играх Схаутен уже одержала победу на дистанции в 3000 метров.

Призеры женского забега на 5000 м:

"золото" – Ирэн Схаутен (Нидерланды) – 6:43,51

"серебро" – Изабель Вейдеманн (Канада) – 6:48,18

"бронза" – Мартина Сабликова (Чехия) – 6:50,09

Напомним, что команда США завоевала олимпийское "золото" в лыжной акробатике.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед