Обстрел Николаева: количество раненых выросло вдвое
Число раненых в результате обстрела Николаева днем, 5 августа, увеличилось до 22 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы областного совета Анны Замазеевой.
"На данный момент известно уже о 22 раненых. Среди раненых 14-летний парень, который в момент атаки российских террористов находился у входа в церковь", - рассказала она.
По ее словам, по предварительной информации, ранение он получил в результате разрыва кассетных боеприпасов.
"Подросток, с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости, в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию областной больницы", - добавила Замазеева.
Как сообщалось, в пятницу днем, 5 августа, Россия обстреляла Николаев со стороны Херсона. Изначально сообщалось о 10 раненых.
Напомним, еще ночью Николаев трижды подвергся вражеским обстрелам. Оккупанты били из РСЗО и артиллерии. Под удар попал Корабельный район.
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