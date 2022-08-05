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Россия днем обстреляла Николаев: много пострадавших, есть погибшие

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Николаев, Пятница 05 августа 2022 15:46
Россия днем обстреляла Николаев: много пострадавших, есть погибшие Фото: последствия обстрела Николаева (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу днем, 5 августа, Россия обстреляла Николаев со стороны Херсона. В результате атаки много раненых, в том числе 13-летний мальчик, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Уже более 10 раненых только в одном месте после обстрела днём, есть погибшие, бригады еще работают", - написал он.

По словам главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой, сегодня после обеда оккупанты со стороны Херсона снова обстреляли Балабановку и Корабельный район Николаева.

"К сожалению, есть пострадавшие, в том числе 13-летний подросток. Медики работают на месте", - добавила она.

По данным мэра Николаева Александра Сенкевича, площадь поражения после обстрела очень большая.

"Пострадали частные дома, многоэтажки. Есть пожары, значительные разрушения и жертвы", - констатировал он.

Как сообщалось, в ночь на 5 августа Николаев трижды подвергся вражеским обстрелам. Оккупанты били из РСЗО и артиллерии. Под удар попал Корабельный район.

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