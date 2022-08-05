Россия днем обстреляла Николаев: много пострадавших, есть погибшие
В пятницу днем, 5 августа, Россия обстреляла Николаев со стороны Херсона. В результате атаки много раненых, в том числе 13-летний мальчик, есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Уже более 10 раненых только в одном месте после обстрела днём, есть погибшие, бригады еще работают", - написал он.
По словам главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой, сегодня после обеда оккупанты со стороны Херсона снова обстреляли Балабановку и Корабельный район Николаева.
"К сожалению, есть пострадавшие, в том числе 13-летний подросток. Медики работают на месте", - добавила она.
По данным мэра Николаева Александра Сенкевича, площадь поражения после обстрела очень большая.
"Пострадали частные дома, многоэтажки. Есть пожары, значительные разрушения и жертвы", - констатировал он.
Как сообщалось, в ночь на 5 августа Николаев трижды подвергся вражеским обстрелам. Оккупанты били из РСЗО и артиллерии. Под удар попал Корабельный район.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.