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Передавал России тайную информацию. Бывшему замглавы разведки объявили подозрение

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Киев, Пятница 05 августа 2022 14:33
Передавал России тайную информацию. Бывшему замглавы разведки объявили подозрение Фото: бывшему замглавы разведки объявили подозрение (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Бывшему заместителю главы Главного управления разведки Минобороны объявили подозрение. Его обвиняют в передаче спецслужбам РФ тайной информации о военной ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

Следствие установило, что мужчина передавал российским спецслужбам тайную и совершенно тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в нашей стране.

Кроме этого, он переправлял оккупантам закрытые данные о мерах, которые проводят ВСУ и другие подразделения украинских Сил обороны в борьбе против РФ.

Указано, что силовики задержали подозреваемого еще в начале полномасштабного вторжения РФ, во время обысков по месту работы он пытался застрелить сотрудников СБУ, которые прибыли по месту происшествия.

Отмечается, что экс-чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова.

Что о нем известно

По данным СБУ, задержанный был заместителем главы ГУР МОУ с 2008 до 2010 годов. Затем работал на различных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

"В поле зрения российских спецслужб попал из-за своих прокремлевских взглядов во времена СССР в московском высшем общевойсковом командном училище и академии им. Фрунзе", - отмечают в ведомстве.

Так, по заданию оккупантов, он собирал секретную информацию, которая есть в Минобороны, в том числе Главном управлении разведки, а также в Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного.

Кроме того, РФ интересовали разведданные о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины.

Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

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