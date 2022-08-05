Николаев закрывают на выходные: все подробности

Николаев сегодня идет на затяжной комендантский час с 23:00. Он продлится включительно до понедельника, 8 августа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Виталия Кима во время видеообращения.

Сколько будет длиться

"Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 до 05:00 8 августа 2022", - заявил Ким.

Таким образом, усиленный комендантский час начнется сегодня (5 августа) в 23:00 и закончится в понедельник (8 августа) в 05:00.

Город закроют

Ким объяснил, это значит, что на выходных город будет полностью закрыт, а потому призвал купить все необходимые продукты.

"Отнеситесь с пониманием. В выходные город будет закрыт. Закупитесь едой и водой. Мы работаем и по коллаборантам, в том числе", - сказал он.

Что это значит?

Как пояснил глава области, это будет означать, что будут действовать все те правила, которые и несет в себе комендантский час, то есть запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Ким обратился к жителям сегодня заранее совершить все свои запланированные маршруты и намекнул на ранее анонсированную проверку сообщений о предателях в городе.

Дети смогут гулять во дворе

Глава области отметил, что прогулки с детьми возле дома разрешаются, однако призвал все же не выходить на улицу без надобности.

Выгул собак разрешается

В рамках усиленного комендантского часа выгул собак вблизи дома будет разрешаться, но необходимо иметь при себе документы.

Экстренные случаи

В случае экстренных случаев глава ОВА заявил, что будет привлекаться полиция для сопровождения. Во всех остальных случаях - передвижение по городу запрещено.

Напомним, как сообщалось, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким, инициировал "вылов" корректировщиков ударов по городу и установил награду за каждого пойманного, а также заявил, что на этот период город закроют.