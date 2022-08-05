Эрдоган на встрече с Путиным согласился платить за газ в рублях

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным согласился постепенно перейти на оплату за газ в российских рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК .

Как заявил российский вице-премьер Александр Новак, оплата за газ была одной из тем переговоров в Сочи.

"Обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется - 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", - отметил он.

Кроме того, лидеры обеих стран обсудили начало строительства атомной электростанции "Аккую" в следующем году и работу газопровода "Турецкий поток".