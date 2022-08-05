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Россияне обстрелом повредили ЗАЭС: есть угроза распыления радиоактивных веществ

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Украина, Пятница 05 августа 2022 21:08
Россияне обстрелом повредили ЗАЭС: есть угроза распыления радиоактивных веществ Фото: Русские обстрелом повредили ЗАЭС: есть угроза распыления радиоактивных веществ (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия второй раз за день обстреляла Запорожскую АЭС. Три снаряда попали возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".

В ведомстве заявили, что вечером был зафиксирован второй обстрел станции. В этот раз россияне из РСЗО обстреляли площадку станции, а также серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Сейчас есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокий уровень пожарной опасности. В результате обстрела пострадавших нет.

Напомним, что днем россияне стреляли в сторону Запорожской АЭС. Попадания пришлись возле промышленной площадки.

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