Россияне обстрелом повредили ЗАЭС: есть угроза распыления радиоактивных веществ

Российская армия второй раз за день обстреляла Запорожскую АЭС. Три снаряда попали возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".

В ведомстве заявили, что вечером был зафиксирован второй обстрел станции. В этот раз россияне из РСЗО обстреляли площадку станции, а также серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Сейчас есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокий уровень пожарной опасности. В результате обстрела пострадавших нет.