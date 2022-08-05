Россияне накрыли Харьков "Смерчами", есть раненые: подробности ночной атаки

Российские войска ударили по жилому массиву Харькова из РСЗО "Смерч", кассетными снарядами. В результате вражеской атаки четыре человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника следственного управления Главного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова.

"Рашисты вчера вечером обстреляли жилой массив Шевченковского района из РСЗО "Смерч" кассетными снарядами. К сожалению, есть четверо пострадавших. Осколочные ранения, взрывные травмы, но все живы. Следователи зафиксировали все детали для правосудия над рашистской тьмой", - написал он.

Фото: российские войска 4 августа накрыли Харьков "Смерчами" (facebook.com)

Напомним, как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ночью враг предварительно из систем залпового огня совершил массированный обстрел Шевченковского, Индустриального и Салтовского районов Харькова.

Под ударом оказались жилые дома, магазины, рынок, во многих домах повреждены стекла, пострадало помещение учебного заведения, детские площадки. Пиротехники также изъяли снаряды, которые не разорвались.

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