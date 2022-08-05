Оккупанты за ночь трижды обстреляли Николаев: названы последствия
В ночь на 5 августа Николаев трижды подвергся вражеским обстрелам. Оккупанты били из РСЗО и артиллерии. Под удар попал Корабельный район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Александра Сенкевича.
"Сегодня за ночь Николаев подвергся обстрелам трижды: после полуночи, около трех ночи и в 6:40 утра. В основном под удар попал Корабельный район города", - рассказал городской голова.
В результате обстрелов один частный жилой дом частично разрушен, еще в одном возник пожар от попадания боеприпасов и их обломков.
По предварительной информации, ночью Николаев обстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром - из ствольной дальнобойной артиллерией "Пион".
Напомним, российские войска ударили по жилому массиву Харькова из РСЗО "Смерч", кассетными снарядами. В результате вражеской атаки четыре человека пострадали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.