Оккупанты за ночь трижды обстреляли Николаев: названы последствия

В ночь на 5 августа Николаев трижды подвергся вражеским обстрелам. Оккупанты били из РСЗО и артиллерии. Под удар попал Корабельный район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Александра Сенкевича.

"Сегодня за ночь Николаев подвергся обстрелам трижды: после полуночи, около трех ночи и в 6:40 утра. В основном под удар попал Корабельный район города", - рассказал городской голова.

В результате обстрелов один частный жилой дом частично разрушен, еще в одном возник пожар от попадания боеприпасов и их обломков.

По предварительной информации, ночью Николаев обстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром - из ствольной дальнобойной артиллерией "Пион".