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Оккупанты за ночь трижды обстреляли Николаев: названы последствия

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Николаев, Пятница 05 августа 2022 10:42
Оккупанты за ночь трижды обстреляли Николаев: названы последствия Фото: оккупанты 5 августа трижды обстреляли Николаев (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 5 августа Николаев трижды подвергся вражеским обстрелам. Оккупанты били из РСЗО и артиллерии. Под удар попал Корабельный район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Александра Сенкевича.

"Сегодня за ночь Николаев подвергся обстрелам трижды: после полуночи, около трех ночи и в 6:40 утра. В основном под удар попал Корабельный район города", - рассказал городской голова.

В результате обстрелов один частный жилой дом частично разрушен, еще в одном возник пожар от попадания боеприпасов и их обломков.

По предварительной информации, ночью Николаев обстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром - из ствольной дальнобойной артиллерией "Пион".

Напомним, российские войска ударили по жилому массиву Харькова из РСЗО "Смерч", кассетными снарядами. В результате вражеской атаки четыре человека пострадали.

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