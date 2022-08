Удары в секторе Газа и возможная мобилизация: что происходит в Израиле

Во второй половине дня начали поступать первые сообщения об ударах по целям в секторе Газа. Позже Министерство обороны Израиля объявило, что проводит операцию "Рассвет". В тыловых районах возле сектора Газа, а также для жителей западного и центрального Негева, западной и центральной части округа Лахиш действует режим особой ситуации.

По данным палестинских СМИ, Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов, в том числе по жилому дому, где располагался штаб одного из лидеров боевиков "Исламского джихада". Также боевые беспилотники атаковали цели на юге сектора Газа.

IDF publishes a new video of strikes in the Gaza Strip pic.twitter.com/SBHYc0ubqH