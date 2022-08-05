Удары в секторе Газа и возможная мобилизация: что происходит в Израиле

Сегодня, 5 августа 2022 года, Армия обороны Израиля начала военную операцию против террористов "Исламского джихада". В частности, уже ликвидирован его главарь, а израильские силы готовятся к отражению возможной ответной атаки.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент об операции "Рассвет".

Начало операции

Во второй половине дня начали поступать первые сообщения об ударах по целям в секторе Газа. Позже Министерство обороны Израиля объявило, что проводит операцию "Рассвет". В тыловых районах возле сектора Газа, а также для жителей западного и центрального Негева, западной и центральной части округа Лахиш действует режим особой ситуации.

По данным палестинских СМИ, Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов, в том числе по жилому дому, где располагался штаб одного из лидеров боевиков "Исламского джихада". Также боевые беспилотники атаковали цели на юге сектора Газа.

IDF publishes a new video of strikes in the Gaza Strip pic.twitter.com/SBHYc0ubqH — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 5, 2022

Местные органы также сообщили, что в ходе ударов погибли 10 человек и еще несколько десятков получили ранения.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц опубликовали заявление по поводу военной операции.

"Правительство Израиля не позволит террористическим организациям навязывать нам повестку дня и угрожать гражданам Израиля. Каждый, кто угрожает нам, должен знать, что мы настигнем его", - говорится в заявлении.

IDF publishes a video of it striking a PIJ rocket launcher in southern Gaza. pic.twitter.com/8pgn6zKPtO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 5, 2022

Ликвидация главаря "Исламского джихада"

В результате ударов в северной части сектора Газа ликвидирован главарь "Исламского джихада" Тайсир Джабари. Информацию подтвердили и представители группировки. Также сообщается о ликвидации еще до 20 боевиков.

Руководители "Исламского джихада" и ХАМАСа возложили ответственность за эскалацию конфликта на Израиль. А также объявили о том, что террористические организации выступят против Израиля в этом вооруженном противостоянии, и анонсировали удар по Тель-Авиву на 21:00.

Ситуация в самом Израиле

Из-за угрозы ракетных ударов уже изменили порядок взлетов и посадок самолетов в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. А во многих городах, в том числе Тель-Авиве, Рамат-Гане, Кфар-Сабе, Раанане и Рамат а-Шароне открылись бомбоубежища.

Министерство внутренних дел также объявило о закрытии пляжей в Ашдоде, Ашкелоне, а также пляжей "Зиким" и Пальмахим". А начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави перевел армию в режим чрезвычайной ситуации и распорядился открыть главный командный пункт.

Более того Бени Ганц одобрил призыв до 25 000 военнослужащих резерва, если этого потребует ситуация.

Причина эскалации

Военная операция началась после обращения министра обороны Бени Ганц к палестинскому "Исламскому джихаду". Он предупредил, что примет меры, если террористы не откажутся от планов нападения на Израиль.

Группировка со вторника угрожает атаками в ответ на арест своего лидера Басама Саади на Западном берегу. Кроме того, ее сторонники перекрыли дороги в секторе Газа и заблокировали пункт пропуска "Эрез".

"Нашим врагам в целом и лидерам ХАМАСа, и "Исламского джихада" я прямо говорю: "Ваше время ограничено". Угроза будет устранена так или иначе", - заявил Ганц.

По его словам, террористы взяли жителей Газы в заложники. До эскалации КПП ежедневное пересекали несколько тысяч человек.