ВСУ отбили атаку на Лозовое, а оккупанты пытаются захватить Соледар, - Генштаб

Российские войска пытаются захватить города Соледар и Бахмут в Донецкой области. Однако украинские военные держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Северское направление

Враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения, проводит инженерное оборудование позиций, а также устанавливает системы видеонаблюдения.

Оккупанты из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост и Гремяч в Черниговской области и Стариково Сумской области.

Харьковское и Слобожанское направления

Противник продолжает сдерживать украинские войска, чтобы не допустить возобновления наступления.

Со ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли Харьков и населенные пункты Русская Лозовая, Коробочкино, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов. Беспилотными летательными аппаратами провел воздушную разведку возле Русской Лозовой, Малых Проходов, Гусаровки и Чепиля.

Славянское и Донецкое направления

Противник обстреливал из артиллерии различных типов районы вблизи Богородичного, Долины, Дубравного, Большой Камышевахи и Родного.

Враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается установить контроль над городами Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины города Донецк.

Краматорское и Бахмутское направления

Оккупанты из танков и артиллерии обстрелял районы неподалеку Северска, Григоровки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцево, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Нанесли авиационный удар возле Вершины.

Наступательными действиями оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцевого и Вершины, успеха не имели, отошли.

Авдеевское направление

Зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески.

Новопавловское и Запорожское направления

Противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Марьинка, Владимировка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка, Волшебное, Новополь, Гуляйполе и Нескучное.

Украинские воины успешно отбили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать. Оккупанты провели разведку беспилотниками в районах Запорожья и Новоселовки Второй.

Южнобугское направление

Российская армия всеми средствами пытается удержать занятые позиции и не допустить создания нашими подразделениями благоприятных условий для контрнаступления.

Враг обстреливал районы населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Лупареве, Новониколаевка, Новогригорьевка, Красная Долина, Зеленый Гай, Андреевка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, Топольного, Потьомкине, Ольгино, Никополь. Авиацией нанес удары неподалеку Лозового, Большого Артаково и Андреевки.

Противник предпринял попытку наступления в направлении на Лозовое. Получил решительный отпор от украинских воинов и отошел.

Для выявления позиций наших подразделений и корректировки огня артиллерии активно применяет беспилотники.

Черное и Азовское моря

Россия сосредотачивает силы на поддержании сухопутной группировки, блокировании гражданского судоходства и обстрелах Украины. В акваториях находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

ВСУ продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях. Противник испытывает острый дефицит обученного и хоть как-то мотивированного пополнения для подразделений, которые несут потери.