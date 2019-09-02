Новый Кабмин собирается на первое заседание: онлайн-трансляция

Заседание Кабинета министров Украина под руководством премьер-министра Алексея Гончарука запланировано на 2 сентября. Все подробности о том, как проходит первое рабочее заседание нового правительства - в материале РБК-Украина.
Перед заседанием Кабмин встретится с Зеленским
В Офисе президента анонсировали встречу Владимира Зеленского с руководством нового Кабинета министров Украины, Верховной рады Украины и правоохранительных органов. Встреча состоится 2 сентября в 12:00, после этого в 14:00 новый Кабмин проведет первое заседание, а в Раде состоится заседание согласительного совета.
Кабмин провел первое заседание в ночь на 30 августа
В ночь на 30 августа, сразу после назначения новый состав правительства провел первое заседание, которое носило ознакомительный характер. Встреча проводилась в закрытом режиме.
Рада 29 августа назначила нового премьера и утвердила состав нового Кабмина
Во время заседания Верховной рады 29 августа нардепы 290 голосами поддержали кандидатуру Алексей Гончарука на пост премьер-министра Украины. После этого, он представил состав своего правительства, который был поддержан 281 голосом нардепов.
Так, в Кабмин Гончарука вошли:
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Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
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Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;
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Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
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Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
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Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
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Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
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Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;
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Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
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Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
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Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
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Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
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Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
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Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
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Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;
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Денис Малюська - министр юстиции Украины;
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Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
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Андрей Загороднюк - министр обороны.
Кабмин Гройсмана сложил полномочия
В ходе заседания Верховной рады 29 августа Кабинет министров Украины премьер-министра Владимира Гройсмана сложил полномочия, в соответствии с Конституцией Украины.
"Согласно Конституции, я, как премьер-министр Украины, и правительство слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины", - заявил Гройсман.
Также в ходе заседания Рада 372 голосами поддержала отставку Кабмина Гройсмана.
Отметим, в Кабмин Гройсмана входили:
- вице-премьеры Степан Кубива, Геннадий Зубко, Вячеслав Кириленко, Владимир Кистион, Павел Розенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр образования и науки Лилия Гриневич;
- министр финансов Оксана Маркарова;
- министр молодежи и спорта Игорь Жданов;
- министр иностранных дел Павел Климкин;
- министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик;
- министры культуры Евгений Нищук;
- министр инфраструктуры Владимир Омелян;
- министр юстиции Павел Петренко;
- министр обороны Степан Полторак;
- министр социальной политики Андрей Рева;
- министр Кабинета министров Александр Саенко;
- министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак;
- министр информационной политики Юрий Стець;
- министр по делам ветеранов Ирина Фриз;
- министр по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Вадим Черныш.