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Новый Кабмин собирается на первое заседание: онлайн-трансляция

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Гончарук проведет первое рабочее заседание Кабмина в 14:00

Заседание Кабинета министров Украина под руководством премьер-министра Алексея Гончарука запланировано на 2 сентября. Все подробности о том, как проходит первое рабочее заседание нового правительства - в материале РБК-Украина.

Перед заседанием Кабмин встретится с Зеленским

В Офисе президента анонсировали встречу Владимира Зеленского с руководством нового Кабинета министров Украины, Верховной рады Украины и правоохранительных органов. Встреча состоится 2 сентября в 12:00, после этого в 14:00 новый Кабмин проведет первое заседание, а в Раде состоится заседание согласительного совета.

Кабмин провел первое заседание в ночь на 30 августа

В ночь на 30 августа, сразу после назначения новый состав правительства провел первое заседание, которое носило ознакомительный характер. Встреча проводилась в закрытом режиме.

Рада 29 августа назначила нового премьера и утвердила состав нового Кабмина

Во время заседания Верховной рады 29 августа нардепы 290 голосами поддержали кандидатуру Алексей Гончарука на пост премьер-министра Украины. После этого, он представил состав своего правительства, который был поддержан 281 голосом нардепов.

Так, в Кабмин Гончарука вошли:

  • Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;
  • Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
  • Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
  • Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;
  • Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
  • Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
  • Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
  • Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
  • Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;
  • Денис Малюська - министр юстиции Украины;
  • Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
  • Андрей Загороднюк - министр обороны.

Кабмин Гройсмана сложил полномочия

В ходе заседания Верховной рады 29 августа Кабинет министров Украины премьер-министра Владимира Гройсмана сложил полномочия, в соответствии с Конституцией Украины.

"Согласно Конституции, я, как премьер-министр Украины, и правительство слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины", - заявил Гройсман.

Также в ходе заседания Рада 372 голосами поддержала отставку Кабмина Гройсмана.

Отметим, в Кабмин Гройсмана входили:

  • вице-премьеры Степан Кубива, Геннадий Зубко, Вячеслав Кириленко, Владимир Кистион, Павел Розенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе;
  • министр внутренних дел Арсен Аваков;
  • министр образования и науки Лилия Гриневич;
  • министр финансов Оксана Маркарова;
  • министр молодежи и спорта Игорь Жданов;
  • министр иностранных дел Павел Климкин;
  • министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик;
  • министры культуры Евгений Нищук;
  • министр инфраструктуры Владимир Омелян;
  • министр юстиции Павел Петренко;
  • министр обороны Степан Полторак;
  • министр социальной политики Андрей Рева;
  • министр Кабинета министров Александр Саенко;
  • министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак;
  • министр информационной политики Юрий Стець;
  • министр по делам ветеранов Ирина Фриз;
  • министр по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Вадим Черныш.
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