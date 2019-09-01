ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский завтра встретится с руководством Кабмина, Рады и правоохранительных органов

Новости » Политика    01.09.2019 - 11:36
Зеленский завтра встретится с руководством Кабмина, Рады и правоохранительных органов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Встреча состоится в 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, встретится с руководством нового Кабинета министров. Об этом говорится в анонсе встречи на странице Офиса президента в Facebook.

Как сообщается, завтра глава государства встретится с руководством нового парламента, Кабинета министров и правоохранительных органов. Встреча начнется в 12:00 в Офисе президента.

Зеленский завтра встретится с руководством Кабмина, Рады и правоохранительных органов

Напомним, ранее новоназначенный министр образования и науки Анна Новосад заявляла, что президент Владимир Зеленский планирует встретиться с новоназначенным правительством. Тогда же она отмечала, что встреча может состояться уже в понедельник, 2 сентября.

РБК-Украина писало, что 29 августа во время своего первого заседания Верховная рада 9-го созыва утвердила состав нового правительства. Новый состав Кабмина поддержал 281 народный депутат.

Добавим, что депутатов от фракции "Слуга народа", которые получили должности в Кабинете министров заменят следующие в избирательном списке лица. Так, депутатские мандаты могут получить Анатолий Остапенко (№130 в списке), Татьяна Цыба (№131), Иван Калаур (№132), Юлия Гришина (№133) и Ольга Руденко (№134).

Кроме того, в пятницу, 30 августа, Зеленский представил нового министра обороны Андрея Загороднюка. Также глава государства поблагодарил за работу предыдущему министру Степану Полтораку.

Зеленский назвал сроки начала судебных дел в отношении коррупционеров Зеленский заявил о прорыве в отношениях с Польшей
Новости Украины Владимир ЗеленскийКабинет Министров Украинывстреча
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь