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Гончарук назвал планы по транзиту газа и анбандлингу "Нафтогаза"

Новости » Политика    30.08.2019 - 13:59
Гончарук назвал планы по транзиту газа и анбандлингу "Нафтогаза"
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук уверен, что анбандлинг НАК решится в ближайшие недели

Украинское правительство готовится к будущим трехсторонним газовым переговорам с участием России и Евросоюза, а также к анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины". Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает "Громадське".

По его словам, новому Кабмину необходимо добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа по украинской ГТС.

"Для этого нужно хорошо поработать", - отметил Гончарук и добавил, что на сегодня формируется позиция Украины на будущих трехсторонних переговорах в Брюсселе.

Кроме того, он заявил необходимости завершить анбандлинг "Нафтогаза" в течение ближайших недель.

Напомним, вчера на первом заседании Верховная рада Украины нового созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра. Источники РБК-Украина сообщали, что его назначение лоббировал глава Офиса президента Андрей Богдан. Ранее также стало известно, что Гончарук за прошлый год получил почти 2 млн гривен доходов.

Отметим, ранее "Укртрансгаз" заявлял о готовности к прекращению транзита газа из России.

"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Кривом Роге
Новости Украины Андрей Гончаруктранзит газаНафтогаз Украины
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