Зеленский раздал поручения Кабмину, Раде и силовикам

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский требует отменить мораторий на землю и запустить масштабную приватизацию

Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшнем совещании раздал первоочередные поручения Кабинету министров, Верховной раде и силовым органам. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Зеленский обратил внимание Кабинета министров на необходимость оперативно подать законопроект о государственном бюджете на 2020 год.

"Государственный бюджет Украины на 2020 год. Внести на рассмотрение парламента законопроект. Срок до 15 сентября 2019", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент назвал другие законопроекты, а также обозначил сроки их подготовки и принятия:

Запуск рынка земли. Кабинет министров до 1 октября должен внести законопроект на рассмотрение парламента. Верховная рада должна принять соответствующий закон и отменить мораторий на землю до 1 декабря.

Запуск масштабной приватизации. Верховная рада должна до 1 октября принять закон, которым отменяется перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. При этом правительство подготовит конкретный список стратегических предприятий, которые не будут приватизированы. До 1 декабря в крупные госкомпании должны привлечь инвестиционных советников и начать подготовку к продаже.

Малая приватизация. До 1 декабря правительство должно передать в фонд Государственного имущества не менее 500 предприятий для малой приватизации через аукционную систему ProZorro.Продажи.

Стимулирование инвестиций. До 1 октября 2019 года украинский парламент должен принять закон о концессии. До 1 января 2020 года - закон о стимулировании инвестиционной деятельности и усилении защиты иностранных инвестиций.

Дерегуляция и цифровизация. До 1 января 2020 года правительство должно перевести в электронную форму топ-30 крупнейших популярных сервисов для граждан и бизнеса. Кроме того, президент поручил подготовить план по переводу разрешительных документов в электронную форму до конца года.

До 1 января 2020 года Зеленский поручил упростить порядок и снизить стоимость подключения к электрическим и газовым сетям для частных лиц и бизнеса.

До конца 2019 года правительство должно подготовить план реструктуризации "Укрзализныци", в том числе для либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности компании.

Добыча нефти и газа. Министерству энергетики до 1 января 2020 года порчено подготовить лоты для проведения конкурсов на получение специальных разрешений для добычи нефти и природного газа.

Реформа таможни. До 1 декабря 2019 года должна запуститься работа Государственной таможенной службы Украины без старых коррупционеров. Также президент поставил задачу избавиться от контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров. Кроме того, до 1 января 2020 года на таможне должно запуститься единое окно.

До конца 2019 года принять новую государственную стратегию регионального развития на 2021 - 2027 годы.

Децентрализация. В течение 2019 - 2020 годов Верховной раде необходимо внести изменения в Конституцию Украины, завершить секторальную децентрализацию, закрепить границы каждой административной территориальной единицы и провести местные выборы согласно новой административно-территориальной основе.

Поручения правоохранительным органам

Отдельное внимание Зеленский уделил реформе правоохранительных органов.

"Первый приоритет - элитная коррупция и организованная преступность. Три месяца назад я встречался с руководителями НАБУ и САП. Хотел бы услышать от них о результатах совместной работы в преследовании топ-коррупционеров", - отметил Зеленский.

Также он назвал приоритетом расследование преступлений, которые наносят ущерб украинской экономике и национальной безопасности.

"Хочу напомнить о преступлениях в системе "Укроборонпром", злоупотреблениях в выделении помощи предприятиям АПК. Прошу руководителей ГБР и НАБУ доложить о расследованиях этих фактов. Также прошу руководителя Счетной палаты доложить о результатах использования средств украинцев, которые подарили богатым агробаронам", - отметил президент.

Третьим приоритетом Зеленский назвал расследование экологических преступлений.

"Я требую от руководителей ГБР, СБУ, Нацполиции доложить о борьбе с янтарной мафией, незаконной вырубкой лесов, добычей полезных ископаемых, принадлежащих украинскому народу", - заявил Зеленский.

В то же время до Нового года более 2 тыс. вакансий в судах первых инстанций должны быть заполнены. По словам Зеленского, закон о судебной реформе можно заставить работать только "решительными мерами".

"Такими мерами должно стать еженедельное лишения судейской мантии недостойных звания судьи. Очистка должна касаться всех. В первую очередь - судов первых инстанций, они должны быть заполнены новыми судьями", - добавил президент.

Также он поручил до 1 января провести полную кадровую перезагрузку Госгеокадастра, Госгеонедра, Уктрансбезопасности и Укравтодора.

Что касается Службы безопасности Украины, Зеленский требует принять концепцию реформирования СБУ, внести изменения в закон об СБУ, а также принять закон об охране секретной информации, а также активизировать меры обеспечения контрразведывательного режима в Украине.

Отметим, большое совещание с участием президента прошло перед первым рабочим заседанием нового Кабинета министров, которое запланировано на 14:00. Ожидается, что уже сегодня правительство примет несколько постановлений, а также ряд кадровых решений.