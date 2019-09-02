Зеленский раздал поручения Кабмину, Раде и силовикам

Зеленский требует отменить мораторий на землю и запустить масштабную приватизацию
Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшнем совещании раздал первоочередные поручения Кабинету министров, Верховной раде и силовым органам. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В частности, Зеленский обратил внимание Кабинета министров на необходимость оперативно подать законопроект о государственном бюджете на 2020 год.
Зустріч Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів та правоохоронних органів.
Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 2 вересня 2019 р.
"Государственный бюджет Украины на 2020 год. Внести на рассмотрение парламента законопроект. Срок до 15 сентября 2019", - отметил Зеленский.
Кроме того, президент назвал другие законопроекты, а также обозначил сроки их подготовки и принятия:
До конца 2019 года принять новую государственную стратегию регионального развития на 2021 - 2027 годы.
Децентрализация. В течение 2019 - 2020 годов Верховной раде необходимо внести изменения в Конституцию Украины, завершить секторальную децентрализацию, закрепить границы каждой административной территориальной единицы и провести местные выборы согласно новой административно-территориальной основе.
Отдельное внимание Зеленский уделил реформе правоохранительных органов.
"Первый приоритет - элитная коррупция и организованная преступность. Три месяца назад я встречался с руководителями НАБУ и САП. Хотел бы услышать от них о результатах совместной работы в преследовании топ-коррупционеров", - отметил Зеленский.
Также он назвал приоритетом расследование преступлений, которые наносят ущерб украинской экономике и национальной безопасности.
"Хочу напомнить о преступлениях в системе "Укроборонпром", злоупотреблениях в выделении помощи предприятиям АПК. Прошу руководителей ГБР и НАБУ доложить о расследованиях этих фактов. Также прошу руководителя Счетной палаты доложить о результатах использования средств украинцев, которые подарили богатым агробаронам", - отметил президент.
Третьим приоритетом Зеленский назвал расследование экологических преступлений.
"Я требую от руководителей ГБР, СБУ, Нацполиции доложить о борьбе с янтарной мафией, незаконной вырубкой лесов, добычей полезных ископаемых, принадлежащих украинскому народу", - заявил Зеленский.
В то же время до Нового года более 2 тыс. вакансий в судах первых инстанций должны быть заполнены. По словам Зеленского, закон о судебной реформе можно заставить работать только "решительными мерами".
"Такими мерами должно стать еженедельное лишения судейской мантии недостойных звания судьи. Очистка должна касаться всех. В первую очередь - судов первых инстанций, они должны быть заполнены новыми судьями", - добавил президент.
Также он поручил до 1 января провести полную кадровую перезагрузку Госгеокадастра, Госгеонедра, Уктрансбезопасности и Укравтодора.
Что касается Службы безопасности Украины, Зеленский требует принять концепцию реформирования СБУ, внести изменения в закон об СБУ, а также принять закон об охране секретной информации, а также активизировать меры обеспечения контрразведывательного режима в Украине.
Отметим, большое совещание с участием президента прошло перед первым рабочим заседанием нового Кабинета министров, которое запланировано на 14:00. Ожидается, что уже сегодня правительство примет несколько постановлений, а также ряд кадровых решений.