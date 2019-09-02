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Новий Кабмін збирається на перше засідання: онлайн-трансляція

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Гончарук проведе перше робоче засідання Кабміну о 14:00

Засідання Кабінету міністрів України під керівництвом прем'єр-міністра Олексія Гончарука заплановано на 2 вересня. Всі подробиці про те, як проходить перше робоче засідання нового уряду - в матеріалі РБК-Україна.

Перед засіданням Кабмін зустрінеться з Зеленським

В Офісі президента анонсували зустріч Володимира Зеленського з керівництвом нового Кабінету міністрів України, Верховної ради України та правоохоронних органів. Зустріч відбудеться 2 вересня о 12:00, після цього о 14:00 новий Кабмін проведе перше засідання, а в Раді відбудеться засідання погоджувальної ради.

Кабмін провів перше засідання в ніч на 30 серпня

В ніч на 30 серпня, відразу після призначення новий склад уряду провів перше засідання, яке мало ознайомчий характер. Зустріч проводилася в закритому режимі.

Рада 29 серпня призначила нового прем'єра і затвердила склад нового Кабміну

Під час засідання Верховної ради 29 серпня нардепи 290 голосами підтримали кандидатуру Олексій Гончарука на пост прем'єр-міністра України. Після цього, він представив склад свого уряду, який був підтриманий 281 голосом нардепів.

Так, в Кабмін Гончарука увійшли:

  • Дмитро Кулеба - віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
  • Михайло Федоров - віце-прем'єр-міністр України - міністр цифровий трансформації;
  • Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
  • Оксана Маркарова - міністр фінансів України;
  • Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
  • Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;
  • Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;
  • Анна Новосад - міністр освіти і науки України;
  • Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;
  • Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;
  • Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;
  • Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;
  • Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
  • Дмитро Дубілет - міністр Кабінету міністрів України;
  • Денис Малюська - міністр юстиції України;
  • Вадим Пристайко - міністр закордонних справ;
  • Андрій Загороднюк - міністр оборони.

Кабмін Гройсмана склав повноваження

У ході засідання Верховної ради 29 серпня Кабінет міністрів України прем'єр-міністра Володимира Гройсмана склав повноваження, згідно з Конституцією України.

"Згідно з Конституцією, я, як прем'єр-міністр України, і уряд складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною радою України", - заявив Гройсман.

Також в ході засідання Рада 372 голосами підтримала відставку Кабміну Гройсмана.

Зазначимо, в Кабмін Гройсмана входили:

  • віце-прем'єри Степана Кубіва, Геннадій Зубко, В'ячеслав Кириленко, Володимир Кістіон, Павло Розенко та Іванна Климпуш-Цинцадзе;
  • міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
  • міністр освіти і науки Лілія Гриневич;
  • міністр фінансів Оксана Маркарова;
  • міністр молоді та спорту Ігор Жданов;
  • міністр закордонних справ Павло Клімкін;
  • міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик;
  • міністри культури Євген Нищук;
  • міністр інфраструктури Володимир Омелян;
  • міністр юстиції Павло Петренко;
  • міністр оборони Степан Полторак;
  • міністр соціальної політики Андрій Рева;
  • міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко;
  • міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак;
  • міністр інформаційної політики Юрій Стець;
  • міністр у справах ветеранів Ірина Фриз;
  • міністр з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій Вадим Черниш
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