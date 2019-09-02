Новий Кабмін збирається на перше засідання: онлайн-трансляція

Засідання Кабінету міністрів України під керівництвом прем'єр-міністра Олексія Гончарука заплановано на 2 вересня. Всі подробиці про те, як проходить перше робоче засідання нового уряду - в матеріалі РБК-Україна.
Перед засіданням Кабмін зустрінеться з Зеленським
В Офісі президента анонсували зустріч Володимира Зеленського з керівництвом нового Кабінету міністрів України, Верховної ради України та правоохоронних органів. Зустріч відбудеться 2 вересня о 12:00, після цього о 14:00 новий Кабмін проведе перше засідання, а в Раді відбудеться засідання погоджувальної ради.
Кабмін провів перше засідання в ніч на 30 серпня
В ніч на 30 серпня, відразу після призначення новий склад уряду провів перше засідання, яке мало ознайомчий характер. Зустріч проводилася в закритому режимі.
Рада 29 серпня призначила нового прем'єра і затвердила склад нового Кабміну
Під час засідання Верховної ради 29 серпня нардепи 290 голосами підтримали кандидатуру Олексій Гончарука на пост прем'єр-міністра України. Після цього, він представив склад свого уряду, який був підтриманий 281 голосом нардепів.
Так, в Кабмін Гончарука увійшли:
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Дмитро Кулеба - віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
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Михайло Федоров - віце-прем'єр-міністр України - міністр цифровий трансформації;
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Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
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Оксана Маркарова - міністр фінансів України;
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Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
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Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;
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Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;
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Анна Новосад - міністр освіти і науки України;
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Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;
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Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;
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Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;
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Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;
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Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
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Дмитро Дубілет - міністр Кабінету міністрів України;
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Денис Малюська - міністр юстиції України;
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Вадим Пристайко - міністр закордонних справ;
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Андрій Загороднюк - міністр оборони.
Кабмін Гройсмана склав повноваження
У ході засідання Верховної ради 29 серпня Кабінет міністрів України прем'єр-міністра Володимира Гройсмана склав повноваження, згідно з Конституцією України.
"Згідно з Конституцією, я, як прем'єр-міністр України, і уряд складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною радою України", - заявив Гройсман.
Також в ході засідання Рада 372 голосами підтримала відставку Кабміну Гройсмана.
Зазначимо, в Кабмін Гройсмана входили:
- віце-прем'єри Степана Кубіва, Геннадій Зубко, В'ячеслав Кириленко, Володимир Кістіон, Павло Розенко та Іванна Климпуш-Цинцадзе;
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
- міністр освіти і науки Лілія Гриневич;
- міністр фінансів Оксана Маркарова;
- міністр молоді та спорту Ігор Жданов;
- міністр закордонних справ Павло Клімкін;
- міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик;
- міністри культури Євген Нищук;
- міністр інфраструктури Володимир Омелян;
- міністр юстиції Павло Петренко;
- міністр оборони Степан Полторак;
- міністр соціальної політики Андрій Рева;
- міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко;
- міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак;
- міністр інформаційної політики Юрій Стець;
- міністр у справах ветеранів Ірина Фриз;
- міністр з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій Вадим Черниш