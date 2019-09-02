Новий Кабмін збирається на перше засідання: онлайн-трансляція

Засідання Кабінету міністрів України під керівництвом прем'єр-міністра Олексія Гончарука заплановано на 2 вересня. Всі подробиці про те, як проходить перше робоче засідання нового уряду - в матеріалі РБК-Україна.

Перед засіданням Кабмін зустрінеться з Зеленським

В Офісі президента анонсували зустріч Володимира Зеленського з керівництвом нового Кабінету міністрів України, Верховної ради України та правоохоронних органів. Зустріч відбудеться 2 вересня о 12:00, після цього о 14:00 новий Кабмін проведе перше засідання, а в Раді відбудеться засідання погоджувальної ради.

Кабмін провів перше засідання в ніч на 30 серпня

В ніч на 30 серпня, відразу після призначення новий склад уряду провів перше засідання, яке мало ознайомчий характер. Зустріч проводилася в закритому режимі.

Рада 29 серпня призначила нового прем'єра і затвердила склад нового Кабміну

Під час засідання Верховної ради 29 серпня нардепи 290 голосами підтримали кандидатуру Олексій Гончарука на пост прем'єр-міністра України. Після цього, він представив склад свого уряду, який був підтриманий 281 голосом нардепів.

Так, в Кабмін Гончарука увійшли:

Дмитро Кулеба - віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

- віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції; Михайло Федоров - віце-прем'єр-міністр України - міністр цифровий трансформації;

- віце-прем'єр-міністр України - міністр цифровий трансформації; Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

- міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; Оксана Маркарова - міністр фінансів України;

- міністр фінансів України; Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

- міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України; Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;

- міністр інфраструктури України; Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;

- міністр розвитку громад і територій України; Анна Новосад - міністр освіти і науки України;

- міністр освіти і науки України; Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;

- міністр охорони здоров'я України; Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;

- міністр культури, молоді та спорту України; Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;

- міністр соціальної політики України; Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;

- міністр внутрішніх справ України; Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

- міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України; Дмитро Дубілет - міністр Кабінету міністрів України;

- міністр Кабінету міністрів України; Денис Малюська - міністр юстиції України;

- міністр юстиції України; Вадим Пристайко - міністр закордонних справ;

- міністр закордонних справ; Андрій Загороднюк - міністр оборони.

Кабмін Гройсмана склав повноваження

У ході засідання Верховної ради 29 серпня Кабінет міністрів України прем'єр-міністра Володимира Гройсмана склав повноваження, згідно з Конституцією України.

"Згідно з Конституцією, я, як прем'єр-міністр України, і уряд складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною радою України", - заявив Гройсман.

Також в ході засідання Рада 372 голосами підтримала відставку Кабміну Гройсмана.

Зазначимо, в Кабмін Гройсмана входили: