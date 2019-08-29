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Новый Кабмин уже сегодня проведет первое заседание

Новости » Политика    29.08.2019 - 23:02
Новый Кабмин уже сегодня проведет первое заседание
Фото: новый Кабмин (РБК-Украина)

Первое заседание нового Кабмина пройдет 29 августа

Новый Кабинет министров Украины уже сегодня, 29 августа, проведет свое первое заседание. Об этом в Верховной раде сообщил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

Зеленский подчеркнул, что его команда обещала, что в сжатые сроки приступит к реальной работе.

"Есть такая просьба, думаю, что меня все поддержат. Мы обещали людям, что начинаем работать… все эти программы… у нас нет времени. Мы можем отпустить премьер-министра и новое созданное правительство. Они уже сегодня проводят заседание, идут работать", - отметил президент.

Напомним, до этого на заседании Верховной рады Украины нардепы уволили Кабинет министров Владимира Гройсмана. Его правительство сложило полномочия еще днем после торжественного заседания Верховной рада и начала пленарной сессии. Однако оно фактически продолжало исполнять обязанности до утверждения нового состава Кабмина.

Новым премьер-министром Украины стал бывший замглавы Офиса президента Алексей Гончарук. Министр внутренних дел Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова сохранили должности в новом правительстве.

Гончарук за прошлый год задекларировал почти 2 млн гривен доходов
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