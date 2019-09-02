Гончарук пообещал рост экономики на 40%

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Задача для правительства на последующие годы - рост ВВП

Экономика Украины в течение следующих пяти лет вырастет на 40%. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это основной ориентир для нового правительства Украины.

"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла минимум на 40%", - сказал он.

Как отметил Гончарук, в Министерстве экономики над этой задачей уже работает команда.

По его словам, рост экономики приведет к росту количества новых рабочих мест на 1 млн. "И это еще одна задача, которую мы перед собой поставили", - сказал он.

Гончарук сообщил о планах сокращения бедности и повышения прожиточного минимума. "Сейчас прожиточный минимум не отвечает реальности", - сообщил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины, утвержденный Верховной радой 29 августа, планирует работать не менее года.

Напомним, Национальный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,0%. Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 2020 года с 2,9% до 3,2%. По оценкам НБУ, основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос.